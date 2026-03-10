Nhịp sống
10/03/2026 11:05

Sôi nổi các hoạt động gắn kết chào mừng ngày 8-3 tại Vedan Việt Nam

In bài viết

Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức hội thi kéo co và nấu ăn dành cho cán bộ công nhân viên nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân những đóng góp của lao động nữ, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cho tập thể người lao động.

Khu vực thi kéo co sôi động với sự tham gia của 28 đội (14 đội nam, 14 đội nữ) đến từ nhiều bộ phận, phòng ban. Các trận đấu diễn ra gay cấn, thể hiện sức mạnh, tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Tiếng cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên càng làm không khí thêm hào hứng.

Sôi nổi các hoạt động gắn kết chào mừng ngày 8-3 tại Vedan Việt Nam - Ảnh 1.

Ban Giám đốc Vedan Việt Nam trao giải và chụp ảnh lưu niệm với các đội đạt giải

Song song đó, hội thi nấu ăn quy tụ 12 đội tranh tài với chủ đề "Món ngon Vedan" dành cho 6 người. Trong thời gian quy định, các đội chế biến thực đơn đa dạng, sử dụng gia vị Vedan để tạo nên những món ăn hấp dẫn, chú trọng cân bằng dinh dưỡng và trình bày sáng tạo. Hội thi có sự tham gia chấm điểm của các đầu bếp Hội Ẩm thực Đồng Nai và trọng tài từ Phòng Văn hóa - Thể thao xã Long Thành, bảo đảm tính khách quan, chuyên môn.

Ông Phạm Trung Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Vedan Việt Nam cho biết hoạt động là dịp để CBCNV giao lưu, gắn kết và lan tỏa các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội".

Hiện Vedan Việt Nam là doanh nghiệp FDI có 35 năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm - gia vị, luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, tôn trọng và tạo điều kiện để người lao động phát triển.

M.Thư
từ khóa :
EPS sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026

EPS sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026

Doanh nghiệp 11:07

Trước yêu cầu bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2026, EPS đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nguồn lực ngay từ đầu năm, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy

Trung tâm tri thức và đổi mới của thủy sản Việt Nam và khu vực

Trung tâm tri thức và đổi mới của thủy sản Việt Nam và khu vực

Thị trường 09:00

VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026: Diễn ra từ 18-20.03.2026 tại SECC, TP HCM. Điểm hẹn tri thức và kết nối doanh nghiệp thủy sản.

GPBank ưu đãi “mạnh tay” cho khách hàng gửi tiết kiệm, tăng tốc huy động vốn đầu năm 2026

GPBank ưu đãi “mạnh tay” cho khách hàng gửi tiết kiệm, tăng tốc huy động vốn đầu năm 2026

Thị trường 18:00

GPBank giới thiệu chương trình “Gửi An Tâm – Rinh Thịnh Vượng”, mang đến cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị lên tới 630 triệu đồng.

VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

Chứng khoán 17:59

Trong giai đoạn thị trường biến động, bài toán của nhà đầu tư không chỉ nằm ở việc chọn đúng mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí và duy trì sức mua.

Tháng 3 - Thời điểm vàng để tối ưu chi phí khi mua máy lạnh tại Điện máy XANH

Tháng 3 - Thời điểm vàng để tối ưu chi phí khi mua máy lạnh tại Điện máy XANH

Tiêu dùng 10:54

Không đợi nắng nóng đỉnh điểm, hội săn “deal” chọn tháng 3 để mua máy lạnh tại Điện máy XANH, hưởng trọn giá hời với combo dịch vụ lắp đặt và hậu mãi hấp dẫn.

Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỉ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỉ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

Giáo dục - Cộng đồng 09:56

Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ làm khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ làm khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Doanh nghiệp 09:56

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn