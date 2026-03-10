Sôi nổi các hoạt động gắn kết chào mừng ngày 8-3 tại Vedan Việt Nam

Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân những đóng góp của lao động nữ, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cho tập thể người lao động.

Khu vực thi kéo co sôi động với sự tham gia của 28 đội (14 đội nam, 14 đội nữ) đến từ nhiều bộ phận, phòng ban. Các trận đấu diễn ra gay cấn, thể hiện sức mạnh, tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Tiếng cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên càng làm không khí thêm hào hứng.

Ban Giám đốc Vedan Việt Nam trao giải và chụp ảnh lưu niệm với các đội đạt giải

Song song đó, hội thi nấu ăn quy tụ 12 đội tranh tài với chủ đề "Món ngon Vedan" dành cho 6 người. Trong thời gian quy định, các đội chế biến thực đơn đa dạng, sử dụng gia vị Vedan để tạo nên những món ăn hấp dẫn, chú trọng cân bằng dinh dưỡng và trình bày sáng tạo. Hội thi có sự tham gia chấm điểm của các đầu bếp Hội Ẩm thực Đồng Nai và trọng tài từ Phòng Văn hóa - Thể thao xã Long Thành, bảo đảm tính khách quan, chuyên môn.

Ông Phạm Trung Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Vedan Việt Nam cho biết hoạt động là dịp để CBCNV giao lưu, gắn kết và lan tỏa các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội".

Hiện Vedan Việt Nam là doanh nghiệp FDI có 35 năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm - gia vị, luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, tôn trọng và tạo điều kiện để người lao động phát triển.