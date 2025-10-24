Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Khu công nghiệp IDICO Vinh Quang là một trong hai khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được cấp chủ trương đầu tư theo mô hình sinh thái

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang, đến giữa tháng 10-2025, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã chi trả cho 873/940 hộ dân, đạt gần 93% tổng diện tích cần thu hồi, với tổng giá trị chi trả khoảng 573 tỉ đồng.

Dự án quy mô 350 ha, được quy hoạch chuẩn sinh thái ngay từ đầu

Hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái ngay từ giai đoạn quy hoạch, IDICO Vinh Quang (thuộc xã Vĩnh Bảo - Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) được phê duyệt chủ trương đầu tư vào đầu năm 2025. Công trình có quy mô 350 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỉ đồng, gồm hơn 536 tỉ đồng vốn góp của nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ chuẩn sinh thái với công nghệ hiện đại và quản lý tài nguyên hiệu quả, nhằm thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử và năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy cộng sinh công nghiệp thông qua các chính sách và giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Hạ tầng Khu công nghiệp IDICO Vinh Quang được quy hoạch đồng bộ chuẩn sinh thái ngay từ đầu

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp dự kiến sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực Tây Nam Hải Phòng.

Động lực mới cho phát triển công nghiệp vùng Hải Phòng - Hải Dương

Theo Quy hoạch khu công nghiệp đến năm 2030, Hải Phòng và Hải Dương sau hợp nhất sẽ có 46 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 12.000 ha. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thành phố Hải Phòng (mới) sớm trở thành đầu tàu công nghiệp - logistics của miền Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng thu hút hơn 905 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc hợp nhất với Hải Dương được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thu hút các dòng vốn FDI chiến lược trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Trong bức tranh phát triển đó, IDICO giữ vai trò là một trong những nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp chủ lực, góp phần hình thành chuỗi khu công nghiệp quy mô, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ. Với kinh nghiệm triển khai nhiều khu công nghiệp trên cả nước, IDICO đang từng bước mở rộng hiện diện tại khu vực Hải Phòng - Hải Dương, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng một cách bền vững.

Hệ sinh thái công nghiệp IDICO hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cùng quốc gia

Hiện Tổng công ty IDICO đang phát triển và quản lý trên 14 khu công nghiệp trải rộng hai miền Bắc - Nam với tổng quỹ đất hơn 4.400 ha, thu hút hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với dự án Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang, Tổng công ty IDICO tiếp tục khẳng định mục tiêu mở rộng bản đồ công nghiệp, góp phần hình thành mạng lưới khu công nghiệp bền vững - đồng bộ - kết nối vùng, tiên phong đồng hành cùng quốc gia trong tiến trình phát triển bền vững.

Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang đặt mục tiêu mở rộng hợp tác cùng các Doanh nghiệp quan tâm đến mô hình sản xuất bền vững và cộng sinh công nghiệp.

