Giải chạy đêm TP HCM Eximbank lần 5: Chạm vào nhịp sống đô thị “không ngủ”

Ngay bây giờ, người tham gia đã có thể cảm nhận rõ tinh thần trẻ trung và đầy năng lượng của sự kiện. Bộ vật phẩm rực rỡ sắc màu, được thiết kế hiện đại và đề cao tính ứng dụng, không chỉ đồng hành trên đường chạy mà còn trở thành một phần của trải nghiệm. Và rồi, khi cán đích, vận động viên sẽ nhận chiếc huy chương được khắc họa tinh xảo những công trình, kiến trúc biểu tượng của TP HCM, một kỷ vật vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa lưu giữ hình ảnh của một đô thị sống động.

Giải chạy đêm TP HCM Eximbank 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ các vận động viên nước ngoài cũng như đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam chọn tham gia giải chạy như một cách để khám phá TP HCM. Vì thế, đây không chỉ là cuộc đua mà còn là một hành trình trải nghiệm cảm xúc giao thoa, nơi mỗi người, theo cách rất riêng giữa lòng đô thị không ngủ.

Trải qua 5 năm phát triển, Giải chạy đêm đã đánh dấu cột mốc này với thông điệp "The Better 5 - The Better You" như một lời khẳng định cho hành trình nâng tầm chất lượng và truyền cảm hứng. Đặc biệt, năm nay còn ghi dấu hành trình đồng hành bền bỉ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) trong suốt 3 mùa giải liên tiếp.