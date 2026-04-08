Nhịp sống
08/04/2026 10:55

Giải chạy đêm TP HCM lần 5 trở lại, dự kiến hút 6.000 vận động viên

Giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 – Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026 sẽ diễn ra ngày 16 và 17-5 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM

Sự kiện đánh dấu chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của một trong những sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của thành phố.

Với thông điệp "The Better 5 – The Better You", mùa giải năm nay hướng đến lan tỏa lối sống tích cực, truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe và chinh phục giới hạn bản thân. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Giải tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) với vai trò nhà tài trợ kim cương trong 3 năm liên tiếp.

Năm 2026, giải được nâng tầm về quy mô với các cự ly 5 km, 10 km và bán marathon, dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên trong và ngoài nước. Bên cạnh thi đấu, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, hiện đại và giàu sức sống về đêm.

M. Huy
từ khóa : Cung Văn hóa Lao động, Sở Văn hóa, giải chạy đêm, Eximbank
