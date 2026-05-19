Fucoidan và xu hướng bảo vệ sức khỏe từ bên trong

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, con người phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi như ô nhiễm môi trường, áp lực công việc kéo dài, căng thẳng tinh thần và thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng. Những yếu tố này âm thầm làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể – đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu – trở nên nhạy cảm hơn trước sự thay đổi thời tiết hay nguy cơ từ các đợt bùng phát virus. Vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ sức khỏe từ bên trong, an toàn và bền vững đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, các hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên ngày càng nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn và người tiêu dùng. Một trong số đó là Fucoidan – hợp chất dạng nhầy tự nhiên có trong các loại tảo nâu như Mozuku và Mekabu được nuôi trồng tại Okinawa, Nhật Bản.

Tảo nâu Okinawa Mozuku (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Fucoidan là một polysaccharide đặc biệt tồn tại trong cấu trúc tế bào của tảo nâu. Trong môi trường biển khắc nghiệt với sóng mạnh, thủy triều và sự va chạm liên tục với cát đá, lớp chất nhầy này đóng vai trò như một "lá chắn sinh học" giúp tảo hạn chế tổn thương cơ học, giảm ma sát và duy trì độ ổn định cho tế bào. Đồng thời, khả năng giữ nước và đàn hồi tự nhiên của Fucoidan cũng góp phần giúp tảo thích nghi tốt với điều kiện môi trường khắc nghiệt. Chính cơ chế tự bảo vệ đặc biệt này đã khiến Fucoidan trở thành hoạt chất được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Với mong muốn mang đến nguồn thông tin chính thống và góc nhìn khoa học chuyên sâu về Fucoidan, Công ty TNHH Umi No Shizuku sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề: "Fucoidan – Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe" tại Hà Nội.

Khách mời đặc biệt của chương trình là Tiến sĩ Daisuke Tachikawa – nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Fucoidan NPO và Giáo sư tại Đại học Kyushu (Nhật Bản). Ông cùng các cộng sự đã có nhiều năm nghiên cứu về Fucoidan kết hợp chiết xuất sợi nấm Agaricus (Fucoidan Mix AG) và những giá trị ứng dụng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn cung cấp thêm những thông tin khoa học về cơ chế hoạt động cũng như vai trò của Fucoidan đối với cơ thể. Chương trình hướng đến những người quan tâm đến việc nâng cao sức đề kháng, cải thiện thể trạng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong quá trình điều trị bằng các phương pháp y khoa hiện đại.

Bên cạnh đó, người tham dự cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về tiêu chí lựa chọn sản phẩm Fucoidan có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và duy trì tinh thần lạc quan trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ngoài phần chia sẻ chuyên môn, chương trình còn tạo điều kiện để khách tham dự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng Fucoidan, đồng thời tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trực tiếp tại sự kiện.