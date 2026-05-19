Nhịp sống
19/05/2026 12:58

Fucoidan và xu hướng bảo vệ sức khỏe từ bên trong

In bài viết

Sức khỏe là nền tảng cốt lõi cho một cuộc sống chất lượng, bền vững. Chính vì vậy, xu hướng chủ động chăm sóc cơ thể từ sớm ngày càng được nhiều người quan tâm.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, con người phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi như ô nhiễm môi trường, áp lực công việc kéo dài, căng thẳng tinh thần và thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng. Những yếu tố này âm thầm làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể – đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu – trở nên nhạy cảm hơn trước sự thay đổi thời tiết hay nguy cơ từ các đợt bùng phát virus. Vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ sức khỏe từ bên trong, an toàn và bền vững đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, các hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên ngày càng nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn và người tiêu dùng. Một trong số đó là Fucoidan – hợp chất dạng nhầy tự nhiên có trong các loại tảo nâu như Mozuku và Mekabu được nuôi trồng tại Okinawa, Nhật Bản.

Tảo nâu Okinawa Mozuku (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Fucoidan là một polysaccharide đặc biệt tồn tại trong cấu trúc tế bào của tảo nâu. Trong môi trường biển khắc nghiệt với sóng mạnh, thủy triều và sự va chạm liên tục với cát đá, lớp chất nhầy này đóng vai trò như một "lá chắn sinh học" giúp tảo hạn chế tổn thương cơ học, giảm ma sát và duy trì độ ổn định cho tế bào. Đồng thời, khả năng giữ nước và đàn hồi tự nhiên của Fucoidan cũng góp phần giúp tảo thích nghi tốt với điều kiện môi trường khắc nghiệt. Chính cơ chế tự bảo vệ đặc biệt này đã khiến Fucoidan trở thành hoạt chất được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Với mong muốn mang đến nguồn thông tin chính thống và góc nhìn khoa học chuyên sâu về Fucoidan, Công ty TNHH Umi No Shizuku sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề: "Fucoidan – Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe" tại Hà Nội.

Khách mời đặc biệt của chương trình là Tiến sĩ Daisuke Tachikawa – nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Fucoidan NPO và Giáo sư tại Đại học Kyushu (Nhật Bản). Ông cùng các cộng sự đã có nhiều năm nghiên cứu về Fucoidan kết hợp chiết xuất sợi nấm Agaricus (Fucoidan Mix AG) và những giá trị ứng dụng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn cung cấp thêm những thông tin khoa học về cơ chế hoạt động cũng như vai trò của Fucoidan đối với cơ thể. Chương trình hướng đến những người quan tâm đến việc nâng cao sức đề kháng, cải thiện thể trạng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong quá trình điều trị bằng các phương pháp y khoa hiện đại.

Bên cạnh đó, người tham dự cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về tiêu chí lựa chọn sản phẩm Fucoidan có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và duy trì tinh thần lạc quan trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ngoài phần chia sẻ chuyên môn, chương trình còn tạo điều kiện để khách tham dự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng Fucoidan, đồng thời tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trực tiếp tại sự kiện.

Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ trước ngày 23-5-2026 để được phục vụ tốt nhất.

Đăng ký online tại: https://forms.gle/qWJm77wdaL8BFYDW7

Văn phòng TP HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Sài Gòn, TP HCM - Hotline: 0916 753 108

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - Hotline: 0934 020 210

Tổng đài miễn phí 1800 558 802

Website: www.kfucoidan.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/


Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29-3-2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thảo Ly
từ khóa : sức khỏe, hệ miễn dịch, ô nhiễm môi trường, fucoidan, tảo nâu
Coca-Cola Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm ngành FMCG

Coca-Cola Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm ngành FMCG

Doanh nghiệp 12:59

Coca-Cola Việt Nam là 1 trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững tiêu biểu Việt Nam và dẫn đầu nhóm ngành FMCG tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026.

PV Drilling triển khai chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo”

PV Drilling triển khai chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo”

Doanh nghiệp 15:56

Chương trình đào tạo với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PV Drilling trong bối cảnh mới.

Nhà đầu tư Hà Nội mua liền 2 căn Đảo Ngọc mà không cần vào Đà Nẵng:“Tôi tin vào uy tín của Vingroup"

Nhà đầu tư Hà Nội mua liền 2 căn Đảo Ngọc mà không cần vào Đà Nẵng:“Tôi tin vào uy tín của Vingroup"

Dự án mới 15:56

Những ngày qua, Đảo Ngọc liên tục trở thành tâm điểm của thị trường với tốc độ giao dịch sôi động hiếm thấy.

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Thông tin nhanh 15:21

Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới VinFun với hai thương hiệu: Raha by VinFun và Otika by VinFun.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng QR Code

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng QR Code

Sản xuất - Kinh doanh 15:20

Việc này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa quy trình phục vụ, tạo thuận tiện cho khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Nutifood: Hành trình bền bỉ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Nutifood: Hành trình bền bỉ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Nhịp sống 15:20

Nutifood GrowPLUS+ đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15 - sự kiện được nhiều gia đình tại TP HCM mong đợi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

AI Assistant từ Bizfly (VCCorp) - Trợ lý ảo giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin nội bộ trong 1 giây

AI Assistant từ Bizfly (VCCorp) - Trợ lý ảo giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin nội bộ trong 1 giây

Thị trường 13:30

Bizfly (VCCorp) phát triển giải pháp AI Assistant - trợ lý ảo có khả năng truy xuất kho tri thức nội bộ và trả lời chính xác câu hỏi của người dùng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn