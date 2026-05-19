19/05/2026 12:59

Coca-Cola Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm ngành FMCG

Coca-Cola Việt Nam là 1 trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững tiêu biểu Việt Nam và dẫn đầu nhóm ngành FMCG tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026.

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp tổ chức, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2025-2026, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong ba năm liên tiếp (2024 – 2026). Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10, ghi dấu hành trình phát triển dựa trên nền tảng đầu tư dài hạn, chuyển đổi vận hành và cam kết tạo ra giá trị bền vững cho Việt Nam.

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Tương tác Chiến lược Toàn Quốc đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam nhận giải thưởng

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình thực thi chiến lược "Lựa chọn hôm nay, định hình tương lai" của Coca-Cola Việt Nam, gắn chiến lược đầu tư dài hạn với mục tiêu phát triển bền vững.

Hơn ba thập kỷ qua, Coca-Cola Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu không chỉ về quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn về cam kết ESG xuyên suốt.

Trong giai đoạn mới, Coca-Cola Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: đầu tư dài hạn vào năng lực vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị và tăng tốc các cam kết phát triển bền vững.

P. An
từ khóa : Phát triển bền vững, vốn đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số, hàng đầu việt nam, Coca-Cola
Fucoidan và xu hướng bảo vệ sức khỏe từ bên trong

Nhịp sống 12:58

Sức khỏe là nền tảng cốt lõi cho một cuộc sống chất lượng, bền vững. Chính vì vậy, xu hướng chủ động chăm sóc cơ thể từ sớm ngày càng được nhiều người quan tâm.

PV Drilling triển khai chương trình đào tạo "Phát triển năng lực lãnh đạo"

Doanh nghiệp 15:56

Chương trình đào tạo với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PV Drilling trong bối cảnh mới.

Nhà đầu tư Hà Nội mua liền 2 căn Đảo Ngọc mà không cần vào Đà Nẵng:"Tôi tin vào uy tín của Vingroup"

Dự án mới 15:56

Những ngày qua, Đảo Ngọc liên tục trở thành tâm điểm của thị trường với tốc độ giao dịch sôi động hiếm thấy.

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Thông tin nhanh 15:21

Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới VinFun với hai thương hiệu: Raha by VinFun và Otika by VinFun.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng QR Code

Sản xuất - Kinh doanh 15:20

Việc này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa quy trình phục vụ, tạo thuận tiện cho khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Nutifood: Hành trình bền bỉ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Nhịp sống 15:20

Nutifood GrowPLUS+ đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15 - sự kiện được nhiều gia đình tại TP HCM mong đợi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

AI Assistant từ Bizfly (VCCorp) - Trợ lý ảo giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin nội bộ trong 1 giây

Thị trường 13:30

Bizfly (VCCorp) phát triển giải pháp AI Assistant - trợ lý ảo có khả năng truy xuất kho tri thức nội bộ và trả lời chính xác câu hỏi của người dùng.


