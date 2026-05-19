Coca-Cola Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm ngành FMCG

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp tổ chức, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2025-2026, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong ba năm liên tiếp (2024 – 2026). Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10, ghi dấu hành trình phát triển dựa trên nền tảng đầu tư dài hạn, chuyển đổi vận hành và cam kết tạo ra giá trị bền vững cho Việt Nam.

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Tương tác Chiến lược Toàn Quốc đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam nhận giải thưởng

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình thực thi chiến lược "Lựa chọn hôm nay, định hình tương lai" của Coca-Cola Việt Nam, gắn chiến lược đầu tư dài hạn với mục tiêu phát triển bền vững.

Hơn ba thập kỷ qua, Coca-Cola Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu không chỉ về quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn về cam kết ESG xuyên suốt.

Trong giai đoạn mới, Coca-Cola Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: đầu tư dài hạn vào năng lực vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị và tăng tốc các cam kết phát triển bền vững.