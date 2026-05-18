Sản xuất - Kinh doanh
18/05/2026 15:20

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng QR Code

Việc này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa quy trình phục vụ, tạo thuận tiện cho khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp cấp nước cũng tích cực ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Thay đổi từ nhu cầu thực tiễn

Hiện nay, quy trình thanh toán tiền nước tại một số công ty cấp nước thành viên thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV được thực hiện theo các bước xử lý và cập nhật dữ liệu sau khi ghi nhận chỉ số tiêu thụ nước. Theo chu kỳ sử dụng nước khoảng 30 ngày, khách hàng thường cần thêm từ 3–4 ngày để hệ thống hoàn tất cập nhật thông tin và thực hiện thanh toán.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho khách hàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã triển khai tích hợp mã QR Code trực tiếp trên Giấy báo thanh toán tiền nước. Sau khi nhân viên ghi nhận chỉ số tiêu thụ, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR chứa đầy đủ thông tin hóa đơn như mã khách hàng, số tiền và kỳ thanh toán.

Với hình thức này, khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã và hoàn tất thanh toán trong thời gian ngắn, thay vì phải ghi nhớ thông tin tài khoản, nhập liệu thủ công hoặc di chuyển đến điểm thu.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc ứng dụng QR Code giúp quá trình thanh toán trở nên nhanh chóng, thuận tiện và linh hoạt hơn. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh, đồng thời hạn chế sử dụng tiền mặt và giảm bớt thao tác trong quá trình thanh toán.

Không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, giải pháp này còn hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Dữ liệu thanh toán được cập nhật theo thời gian thực giúp tăng hiệu quả theo dõi, đối soát và quản lý công nợ, phù hợp với định hướng xây dựng mô hình dịch vụ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Khách hàng có thể theo dõi thông tin tiêu thụ và thực hiện thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại.

Theo thống kê, từ thời điểm triển khai hình thức thanh toán bằng mã QR vào khoảng tháng 8/2025 đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 14.285 hóa đơn được thanh toán với tổng giá trị giao dịch trên 4,532 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được người dân quan tâm và từng bước trở thành thói quen trong quá trình sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Hướng đến dịch vụ cấp nước hiện đại

Ở góc độ quản trị, việc áp dụng QR Code không chỉ là giải pháp cải tiến phương thức thanh toán mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Thông qua dữ liệu thanh toán được số hóa, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình thu hồi công nợ, tối ưu công tác quản lý thu và đối soát giao dịch, đồng thời thuận lợi hơn trong việc theo dõi dữ liệu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, dữ liệu thanh toán được số hóa cũng tạo nền tảng phục vụ công tác phân tích, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng và phát triển dịch vụ trong dài hạn.

Định hướng triển khai

Để phát huy hiệu quả, việc triển khai QR Code sẽ tiếp tục được đồng bộ với các nền tảng công nghệ khác như hóa đơn điện tử, ứng dụng chăm sóc khách hàng và hệ thống quản lý dữ liệu hóa đơn (Core Billing).

Song song đó, công tác tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng tiếp cận các phương thức thanh toán số sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần giúp người dân từng bước làm quen với các tiện ích số.

Thanh Ngọc
từ khóa : ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, cấp nước sài gòn, Cấp nước Gia Định
