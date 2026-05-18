PV Drilling triển khai chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo”

Ngày 15-5-2026, tại phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh, PV Drilling thông qua đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Đào tạo và Giải pháp Công nghiệp PVD (PVD Training) đã triển khai khóa học đầu tiên của Chương trình “Phát triển năng lực lãnh đạo” (Leadership Development Program) trong năm 2026 dành cho đội ngũ quản lý trong toàn Tổng công ty.

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” được PV Drilling và PVD Training phối hợp cùng Học viện quản lý PACE tổ chức và triển khai dành riêng cho đội ngũ quản lý của PV Drilling, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PV Drilling trong bối cảnh mới. Chương trình này không đào tạo dàn trải tất cả các kỹ năng lãnh đạo, mà được xây dựng tập trung vào những nội dung cốt lõi, thiết thực và có tính ứng dụng cao trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay. Quan trọng hơn, chương trình được thiết kế theo hướng gắn chặt giữa lý thuyết và thực tiễn, thông qua các tình huống và các vấn đề thực tế từ chính môi trường hoạt động của PV Drilling để áp dụng và tạo ra thay đổi trong công việc hằng ngày.

Ông Đỗ Danh Rạng - Phó Tổng Giám đốc PV Drilling phát biểu tại khóa học đầu tiên

Phát biểu tại khóa học đầu tiên trong chuỗi ba khóa đào tạo của chương trình, ông Đỗ Danh Rạng - Phó Tổng Giám đốc PV Drilling nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển của Tổng công ty. Theo đó, PV Drilling tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo, đặc biệt là phát triển năng lực lãnh đạo dành cho đội ngũ quản lý các cấp nhằm xây dựng, củng cố đội ngũ quản lý có nền tảng tư duy tốt, có khả năng thích ứng, có năng lực quản trị và đủ bản lĩnh để đồng hành cùng Tổng công ty trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Ông kỳ vọng mỗi cán bộ quản lý tham gia chương trình sẽ tiếp thu thêm những kiến thức, tư duy và kỹ năng quản trị hiện đại; nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng ra quyết định và quản trị đội ngũ..., từ đó chuyển hóa kiến thức đó thành hành động, thành sự thay đổi tích cực trong đội ngũ và đơn vị mình phụ trách, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cạnh tranh của PV Drilling.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng mong muốn thông qua chương trình này, đội ngũ cán bộ quản lý của PV Drilling sẽ có chung nhận thức, cùng hiểu và cùng chia sẻ một nền tảng chung các vấn đề về lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược và định hướng phát triển của Tổng công ty; từ đó sẽ tăng cường sự phối hợp, tính gắn kết và sức mạnh tập thể để hiện thực hóa tinh thần “ONE PVD” trong toàn Tổng công ty.

Học viên khóa 1 tham gia thảo luận nhóm

Mỗi khóa học diễn ra trong 7 ngày với 8 mô-đun trọng tâm, bao quát các nội dung từ tư duy lãnh đạo, quản trị chiến lược, kỹ năng ra quyết định đến lãnh đạo đội ngũ, chuyển đổi số và ESG. Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị năng lực phát triển nhân sự và kiến thức tài chính thiết yếu…, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và phát triển bền vững của tổ chức.

Khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo” (Leadership Development Program) vào ngày 15-5 tại PVD Training

Thành công của chương trình đào tạo sẽ tiếp tục khẳng định năng lực và định hướng phát triển toàn diện của PVD Training sau khi đổi tên. Bên cạnh các lĩnh vực đào tạo thế mạnh như an toàn bờ và biển, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo trực tuyến (E-learning), PVD Training đang từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo về kỹ năng mềm, năng lực quản lý và phát triển lãnh đạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và năng lực quản trị, tăng cường sự phối hợp trong toàn hệ thống, đồng thời xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều biến động và yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực.