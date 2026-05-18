18/05/2026 15:20

Nutifood: Hành trình bền bỉ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Nutifood GrowPLUS+ đồng hành cùng Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" lần 15 - sự kiện được nhiều gia đình tại TP HCM mong đợi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Hướng đến mùa hè ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ, Nutifood GrowPLUS+ đồng hành cùng Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" lần 15 - sự kiện thường niên được nhiều gia đình tại TP HCM mong đợi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Trong suốt 25 năm phát triển, Nutifood không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dinh dưỡng, mà còn kiên định theo đuổi sứ mệnh nâng cao thể trạng và chất lượng sống cho cộng đồng. Được sáng lập bởi các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, Nutifood xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong hành trình phát triển bền vững.

Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Nutifood đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng dành cho trẻ em, người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm khoảng 100 tỉ đồng. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn và bệnh nhi nghèo đã đạt tổng giá trị gần 2 tỉ đồng.

Nutifood trao tặng phòng tập vật lý trị liệu cho Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh

Các chương trình nổi bật như: tài trợ phòng tập vật lý trị liệu cho Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, phối hợp cùng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn và phối hợp cùng Bệnh viện Ung Bướu TP HCM thực hiện "ATM sữa" trao tặng miễn phí mỗi ngày cho các bệnh nhi nội trú trong suốt 12 tháng.

Từ dinh dưỡng đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Nutifood đang bền bỉ lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần vun đắp một xã hội khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 30-5-2026 từ 15:00 đến 21:00 và ngày Chủ Nhật 31-5-2026 từ 8:00 đến 18:00 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP HCM. Với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giải trí thú vị dành cho thiếu nhi.

PV
từ khóa : Phát triển bền vững, Phú Mỹ Hưng, Quốc tế thiếu nhi, Nutifood, sức khỏe cộng đồng, Nutifood GrowPLUS+
