29/05/2026 18:00

EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, EPS triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động.

Trong đó, chương trình "Đối thoại tháng 5" và "Cảm ơn người lao động" được Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) và Công đoàn EPS tổ chức tại Khối nghiệp vụ và các phân xưởng, tạo điều kiện để người lao động trực tiếp trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn. Qua các buổi đối thoại, nhiều kiến nghị, đề xuất của người lao động đã được ghi nhận và giải đáp kịp thời, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động

Công đoàn Công ty cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty thăm hỏi gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2026 "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", EPS tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo liên tục trong công việc" trong toàn Công ty. Chương trình được duy trì định kỳ hằng tháng, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia với nhiều ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. Tiêu biểu là giải pháp "Chế tạo bộ AC Auto Loadbank trong thử nghiệm Inverter - Hệ thống UPS" của Phân xưởng sửa chữa Điện - Tự động Phú Mỹ, được đánh giá cao về tính ứng dụng và hiệu quả thực tế.

Tại Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình "480 sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, đề tài khoa học công nghệ Tổng Công ty Phát điện 3" giai đoạn 2025 - 2028 vừa qua, EPS được Tổng Công ty Phát điện 3 biểu dương ở hạng mục tập thể và khen thưởng 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện Công ty EPS nhận giải Nhì tại Hội thi ATVSV giỏi Tổng Công ty Phát điện 3 lần IV năm 2026

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công ty EPS cũng tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty Phát điện 3 lần thứ IV tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 21 – 22-5-2026. Dịp này EPS có nhiều cá nhân được Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 khen thưởng với các danh hiệu An toàn vệ sinh viên giỏi, Người lao động ngành điện tiêu biểu.

Khoảnh khắc vui tươi của người lao động trong chương trình giao lưu thể thao

Song song đó, EPS tiếp tục chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua nhiều hoạt động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tổ chức chương trình tham quan, nghỉ mát, sinh hoạt các câu lạc bộ, giao lưu thể thao sau giờ làm việc góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp người lao động tái tạo năng lượng, tạo khí thế thi đua nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Công ty.

Nguồn EPS
từ khóa : EPS, Phát điện 3, Tháng Công nhân, an toàn vệ sinh
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

