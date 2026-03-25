Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", thể hiện tinh thần xung kích trong Tháng Thanh niên 2026.

Hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây và Tháng Thanh niên năm 2026

Đại diện Lãnh đạo Công ty chia sẻ, hoạt động trồng cây không chỉ là nét đẹp truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, mà còn là hành động thiết thực của cán bộ, công nhân viên trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường làm việc và sinh hoạt tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ ngày càng xanh - sạch - đẹp. Cùng với những thông điệp tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mà Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã và đang triển khai, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên và gia đình cần nêu cao ý thức sử dụng điện hợp lý tại nhà và nơi làm việc, tiết kiệm tài nguyên. Tất cả cùng chung tay thực hiện các cam kết giảm phát thải, phát triển năng lượng xanh và bền vững, tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương và EVN phát động.

Ban Lãnh đạo cùng Đoàn viên thanh niên EVNGENCO3, Phú Mỹ, EPS tham gia trồng cây

Chia sẻ tại chương trình, Anh Lê Tuấn Anh, Đoàn viên Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết: "Đây là hoạt động thiết thực, vừa góp phần làm xanh môi trường làm việc, vừa tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động trong Công ty. Từ những việc làm cụ thể này, mỗi người sẽ ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện, sử dụng tài nguyên hiệu quả và lan tỏa thói quen sống xanh trong cuộc sống hằng ngày".