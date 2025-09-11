Dừng đỗ xe sai quy định dọc tuyến đường dẫn vào hầm Đèo Cả

Theo thông tin từ Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Đèo Cả, tình trạng phương tiện dừng đỗ trái phép thường xuyên diễn ra trên tuyến đường dẫn phía Bắc và tại khu vực các trạm thu phí Đèo Cả, An Dân, mặc dù đã có biển cấm.

Đáng chú ý, sau 22h mỗi ngày, số lượng xe dừng đỗ gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông. Nhiều vụ va chạm, thậm chí "dồn toa" do các phương tiện dừng đỗ sai quy định đã xảy ra, gây hậu quả nặng nề.

Ngoài ra, tình trạng tương tự còn diễn ra trên Quốc lộ 1 (đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405+00 – Km1425+500) và Trạm thu phí Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hoà). Nhiều vị trí đã được lắp biển cấm nhưng tài xế vẫn cố tình vi phạm. Hành vi này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn kéo theo tình trạng xả rác, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan khu vực.

Xe dừng đỗ hàng dài khu vực gần trạm thu phí An Dân

Trước tình trạng trên, đơn vị quản lý vận hành đã tăng cường lực lượng tuần tra và thường xuyên nhắc nhở các tài xế vi phạm, đồng thời kiến nghị Công an các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và các cơ quan liên quan phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, nhiều xe ô tô tải, xe container vẫn ngang nhiên đậu đỗ, có nhiều thời điểm 2 bên tuyến có hơn chục xe tải, xe container… tắt đèn, dừng nghỉ gần cả giờ đồng hồ.

Tại khu vực trạm thu phí An Dân (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) vào các buổi sáng sớm và chiều tối, nhiều xe dừng đỗ thành 2 hàng lấn chiếm hết làn xe thô sơ và làn ô tô hỗn hợp, nguy cơ rất cao về mất an toàn giao thông. Thực tế khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, gần đây nhất là vụ tại nạn vào ngày 29-8-2025.

Đại diện Xí nghiệp quản lý vận hành cho biết: "Nhân viên ca trực thường xuyên nhắc nhở, thông tin cho lái xe về việc dừng đỗ trái quy định, nhiều tài xế sau khi được nhắc đã di chuyển phương tiện đi, nhưng cũng nhiều bác tài không nghe và tỏ thái độ khó chịu… Dù cơ quan chức năng cũng nhiều lần tuần tra, xử phạt vi phạm nhưng tình trạng dừng đỗ sai quy định vẫn chưa được giải quyết được triệt để".

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe sai quy định có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng, nếu gây tai nạn có thể lên tới 12 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù tối đa 10 năm.



