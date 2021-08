Những điểm du lịch rùng rợn nhưng được yêu thích

Dưới đây là những điểm du lịch kỳ lạ, đáng sợ nhất thế giới được trang Escape của Australia bình chọn và là gợi ý dành cho những du khách ưa đến những nơi rùng rợn.

Diogo Alves là sát nhân hàng loạt người gốc Tây Ban Nha, giết 70 người Bồ Đào Nha trong 4 năm. Khi hắn bị kết án tử hình năm 1841, người ta đã lấy đầu của hẳn và bảo quản tại khoa Y, đại học Lisbon để phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tâm lý học Tội phạm. Ngày nay, nơi chứa chiếc đầu của tên sát nhân là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất, dành cho những vị khách can đảm, thích cảm giác rùng rợn. Ảnh: Universidade de Lisboa



Nằm sâu trong những cánh rừng ở Xochimilco, Mexico, hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Muñecas (Đảo búp bê) có hàng trăm con búp bê đáng sợ. Chúng đều bị bào mòn với hình hài không đầy đủ. Nhiều du khách đến đây đều chia sẻ cảm giác ám ảnh bởi những đôi mắt trống rỗng, vô hồn của chúng, ngay cả dưới ánh nắng ban ngày. Ảnh: El Universal



Đền thờ Ghost Rider (Ma tốc độ) ở Ấn Độ là cái tên thứ ba được nhắc đến. Cách đây 30 năm, một chàng trai trẻ đã gặp tai nạn khi đang lái xe máy về nhà. Cậu đâm vào cây và tử nạn. Người dân liều báo cho cảnh sát, và họ đưa chiếc xe máy về đồn. Điều bất ngờ là sáng hôm sau, chiếc xe bỗng quay lại đúng nơi chủ gặp nạn. Điều này xảy ra nhiều lần sau đó, khiến người dân quyết định lập đền thờ chiếc xe. Đến nay, câu chuyện này được kể lại như một truyền thuyết, nhưng ngôi đền thì có thật. Nó được đặt trên một cột bê tông, trang trí bởi những tràng hoa để bảo vệ cho hàng triệu người đi xe máy trong khu vực. Ảnh: Pinterest



Bước vào bên trong phòng cầu nguyện với ánh sáng le lói của nhà thờ cổ St George, làng Lukova, cách thủ đô Prague (CH Czech) hơn 200 km, nhiều du khách giật mình khi thấy 32 bóng trắng đứng, ngồi im lặng. Người dân gọi đó là những bóng ma. Trên thực tế, những bóng ma này là tượng làm bằng thạch cao, có kích thước giống người thật. Sau đó, người ta phủ lên chúng những tấm vải màu trắng, tạo vẻ bí ẩn và đôi chút đáng sợ.

Trên thực tế, đây là dự án của một sinh viên tên Jakub Hadrava, được thực hiện vào năm 2012. Từ khi tác phẩm hoàn thành, nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhiều người ghé thăm. Ảnh: Pinterest

Aokigahara là khu rừng ở phía tây bắc chân núi Phú Sĩ, cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) 100 km. Những năm gần đây, khu rừng trở thành địa điểm tự sát nổi tiếng nhất thế giới. Do đó, nó còn có tên gọi khác là "Rừng tự tử". Chính quyền Nhật Bản đã đặt các biển báo đề dòng chữ: "Cuộc sống này là món quà quý giá cha mẹ dành tăng cho bạn", kèm đường dây nóng hỗ trợ.



Trong khu rừng rộng lớn còn có nhiều hang động. Nhiều nơi đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng cho du khách. Tuy nhiên, đây không phải là điểm lý tưởng cho các phượt thủ khi những tán cây xoắn chặt, và nền đất dung nham tạo ra không gian rùng rợn. Dù vậy, trước đại dịch, nơi đây vẫn đón nhiều du khách tò mò ghé thăm. Ảnh: Japan Travel

Khi nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraine xảy ra sự cố vào năm 1986, thị trấn Kopachi hay Prypyat gần đó đã phải sơ tán khẩn cấp. Đến nay, nơi đây vẫn còn là khu vực hoang tàn, đổ nát và vắng bóng người. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể tham quan một trong những nơi đáng sợ nhất thế giới này bằng một tour đăng ký trước. Ảnh: Lumsa news



Nằm ở ngoại ô thành phố Kutna Hora (CH Czech), nhà thờ Sedlec Ossuary nhìn từ bên ngoài không có gì quá khác biệt so với các nhà thờ khác. Nhưng trên thực tế, nhà thờ trang trí từ hơn 40.000 bộ xương người, và trở thành một trong những nhà thờ đặc biệt nhất trên thế giới. Chính vì lẽ đó, nó còn được gọi là nhà thờ xương người (Church of Bones/Bone Church). Ảnh: Ex Utopia



Lâu đài Bran là một trong những kiến trúc nổi tiếng nhất Rumani. Công trình này còn được biết đến với tên gọi đặc biệt là "Lâu đài Dracula". Sở dĩ nó có tên gọi như thế khi tác giả Bram Stocker viết cuốn tiểu thuyết đình đám thế giới Dracula với nhân vật chính là ngài Bá tước Dracula quyền quý và bí ẩn - đồng thời cũng chính là Ma cà rồng đáng sợ. Ảnh: Business Insider