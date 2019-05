5 quán cà phê hoài cổ như lạc về quá khứ giữa lòng Hà Nội

Về đồ uống, Cư Xá không thật sự quá nổi trội. Bù lại, quán biết cách khiến khách hàng thích thú với những hộp kẹo cam nhỏ xíu, thỏi kẹo 7 màu hay gói mì trẻ em, những món đồ ăn vặt đã in sâu vào bao con người thế hệ 8X, 9X. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn có thể chụp những tấm ảnh hoài cổ. Tuy nhiên, do không gian quán không quá rộng, bạn nên tránh đi vào những thời điểm đông người để cảm nhận một không gian yên bình, xinh đẹp nhất. Địa chỉ: Tầng 2, A11 Khu tập thể Khương Thượng. Ảnh: cuxa_caphe.



3. The Hanoi House: