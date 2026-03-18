18/03/2026 14:16

Viettel Store tung ưu đãi lớn dịp Quốc tế hạnh phúc 2026

Chương trình “Hạnh phúc tới – Mua giá hời” diễn ra từ 18–24.3 tại hệ thống Viettel Store mang đến ưu đãi tới 50% cho nhiều sản phẩm công nghệ và gia dụng.

Ưu đãi lần này của Viettel Store được xem là một trong những đợt khuyến mãi lớn của quý I, giúp người dùng tiếp cận thiết bị mới với chi phí hợp lý, kèm các chính sách như trả góp 0%, thu cũ đổi mới và quà tặng.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 bản 256GB giảm còn 24,19 triệu đồng. Samsung Galaxy S26 Ultra cũng giảm mạnh, còn 31,99 triệu (bản 256GB), 36,99 triệu (bản 512GB) và 44,49 triệu đồng (bản 1TB).

Phân khúc tầm trung ghi nhận nhiều lựa chọn đáng chú ý như OPPO Reno15 Series 5G từ 11,09 triệu đồng, kèm trợ giá thu cũ tới 2 triệu. Xiaomi Redmi Note 15 (bản 6GB/128GB) giá 5,19 triệu đồng, còn HONOR X9d 5G (bản 12GB/512GB) ở mức 11,49 triệu đồng. Ở phân khúc phổ thông, Vivo Y19s (bản 4GB/128GB) chỉ từ 3,52 triệu đồng, phù hợp nhu cầu cơ bản.

Ngoài smartphone, nhiều sản phẩm khác cũng được giảm giá. Laptop HP 250R G9 i5 (RAM 16GB, SSD 512GB) còn 16,99 triệu đồng, sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng. AirPods Pro Gen 3 (USB-C) giá 6,29 triệu đồng, loa EDIFIER MR3 là 1,69 triệu đồng.

Thiết bị đeo như Huawei Watch GT5 Pro 46mm có giá 5,29 triệu đồng, trong khi đồ gia dụng như lẩu điện Kangaroo KG40EH2 chỉ 499.000 đồng.

Chương trình còn ưu đãi SIM số đẹp giảm tới 50%. Với nhiều sản phẩm và chính sách hấp dẫn, đây là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm trong thời gian ngắn.

Mừng ngày gia đình – Tiệc sale đỉnh tại Viettel Store, giảm đến 50%

Viettel Store “Mừng ngày gia đình – Tiệc sale đỉnh” từ 27-30.6.2025, giảm đến 50% nhiều sản phẩm công nghệ, gia dụng, nổi bật là loạt điện thoại cao cấp.

