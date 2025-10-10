Doanh nghiệp FMCG Việt nâng chuẩn cạnh tranh bằng chiến lược ESG

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ vì mục tiêu phát triển bền vững, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) ngày càng trở thành thước đo quan trọng phản ánh năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Khi các thị trường vốn, nhà đầu tư và người tiêu dùng đều đặt niềm tin vào sự minh bạch và trách nhiệm xã hội, việc tích hợp ESG không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

ESG - từ xu thế toàn cầu đến chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp Việt

Trên bình diện quốc tế, ESG đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ tiêu chuẩn đánh giá để trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Báo cáo của S&P Global cho thấy hơn 12.000 doanh nghiệp đang được đánh giá ESG hằng năm, dựa trên hàng trăm tiêu chí liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, phản ánh cam kết của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững, quản trị rủi ro và tạo giá trị cho các bên liên quan.

Tại Việt Nam, làn sóng ESG cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo phát triển bền vững, thiết lập ủy ban ESG và áp dụng các chuẩn quốc tế như IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế) và GRI (Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu) nhằm đo lường và minh bạch hóa tác động của mình. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc theo kịp chuẩn mực toàn cầu, hướng tới sự phát triển cân bằng và có trách nhiệm.

Toàn bộ 13 nhà máy của doanh nghiệp đều được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và năng lượng như FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 và ISO 14064

Trong bức tranh đó, Masan Consumer (UpCom: MCH), một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu Việt Nam được xem là ví dụ tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tích hợp ESG vào chiến lược vận hành. Theo đánh giá độc lập của S&P Global, Masan Consumer đạt 48 điểm ESG, mức cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam và vượt hơn 85% công ty cùng ngành được đánh giá trên thế giới. Đây không chỉ là kết quả của nỗ lực nội tại, mà còn là minh chứng cho việc doanh nghiệp Việt đang từng bước hòa nhịp với xu hướng toàn cầu, coi phát triển bền vững là nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Câu chuyện ESG của Masan Consumer bắt đầu cùng triết lý "Doing Well by Doing Good" - phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Năm 2024, công ty đạt nhiều kết quả cụ thể: 65% tổng năng lượng tiêu thụ đến từ nguồn tái tạo, lượng phát thải khí nhà kính (phạm vi 1 & 2) giảm 18,33% so với năm 2023, hơn 80% chất thải được xử lý hoặc tái sử dụng, và 100% nhà máy đạt chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Song song đó, Masan Consumer đẩy mạnh đổi mới bao bì theo hướng thân thiện môi trường, tăng tỉ lệ nhựa tái chế PET và chuyển đổi 100% xe nâng sang xe điện tại toàn bộ nhà máy… Những kết quả này là minh chứng cho việc ESG được đưa vào thực thi thực tế chứ không chỉ dừng ở cam kết ở doanh nghiệp này.

Masan Consumer - Doanh nghiệp được Great Place to Work® vinh danh là "Nơi làm việc xuất sắc" trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025)

Chiến lược phát triển bền vững của Masan Consumer được xây dựng trên ba trụ cột chính: thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững; quan tâm đến môi trường và cộng đồng; chinh phục niềm tin của nhân viên và khách hàng. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu dài hạn hướng tới mô hình "Net Zero" vào năm 2050, đồng thời duy trì môi trường làm việc đa dạng, công bằng và nhân văn, nơi con người là trung tâm của mọi giá trị phát triển.

Khi phát triển bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh

Theo định nghĩa của S&P Global, điểm ESG phản ánh mức độ doanh nghiệp quản trị hiệu quả các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, từ đó đánh giá năng lực ứng phó rủi ro và phát triển bền vững. Với 48 điểm ESG, Masan Consumer vượt xa trung bình ngành hàng tiêu dùng nhanh được đánh giá trên toàn cầu; trong đó, Quản trị & Kinh tế (Governance & Economic Dimension) đạt 51 điểm, Môi trường (Environment) và Xã hội Social đều đạt 47 điểm, thể hiện sự đồng đều trong ba trụ cột, thay vì tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ.

Trước thềm Tết Ất Tỵ 2025, Omachi đã góp phần làm phong phú thêm không khí xuân tại Trường Sa bằng việc trao tặng 2.000 thùng Omachi và 1.000 hộp lẩu tự sôi đến quân và dân huyện đảo

Việc được S&P Global công nhận với điểm ESG vượt trội không chỉ là thành tựu nội tại của Masan Consumer, mà còn là tín hiệu tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Kết quả này góp phần củng cố uy tín thương hiệu, khẳng định năng lực quản trị minh bạch và khả năng thích ứng với chuẩn mực toàn cầu, những yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư tổ chức quốc tế coi trọng.

Tuy nhiên, hành trình ESG cũng đặt ra không ít thách thức. Các doanh nghiệp Việt, trong đó có Masan Consumer, cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho chuyển đổi xanh, cải thiện chuỗi cung ứng và đo lường phát thải theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, việc duy trì minh bạch dữ liệu và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các quỹ đầu tư toàn cầu đòi hỏi năng lực quản trị và hệ thống vận hành nhất quán trong dài hạn.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang ưu tiên các doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững rõ ràng, ESG trở thành "ngôn ngữ chung" giúp Masan Consumer tăng cường khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư và đối tác quốc tế. Sự minh bạch và trách nhiệm trong vận hành không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn, mà còn tạo dựng niềm tin lâu dài từ thị trường và các bên liên quan.

Với nền tảng đó, Masan Consumer không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh doanh bền vững, mà còn đang góp phần định hình tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp Việt, nơi hiệu quả tài chính, phát triển con người và bảo vệ môi trường được cân bằng hài hòa trong một mô hình tăng trưởng toàn diện.