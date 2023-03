Tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương, ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hoạt động bán lẻ là một trong những chiến lược được ngân hàng thương mại đầu tư mạnh mẽ, dần trở thành xu hướng phát triển của các ngân hàng thương mại nhằm đa dạng nguồn thu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro hoạt động.

Để triển khai chiến lược này, bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số thì các ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, tiện ích ngân hàng góp phần tiếp cận lượng khách hàng lớn.

Với mục tiêu này, Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai "chiến lược kép": đẩy mạnh số hóa và mở rộng mạng lưới. Điều này đã góp phần không nhỏ giúp Ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng trước bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Nam A Bank khai trương hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2023

Các điểm kinh doanh truyền thống như phòng giao dịch, chi nhánh sẽ tiếp tục vai trò giúp Nam A Bank tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Ngoài ra, các điểm kinh doanh này sẽ cung cấp các tiện ích ngân hàng hiện đại đến gần hơn với khách hàng không chỉ khu vực thành thị mà ngay cả khu vực nông thôn, nơi dịch vụ ngân hàng còn nhiều hạn chế.

Song song đó, kinh tế tại các địa phương nơi đặt các phòng giao dịch, chi nhánh sẽ hưởng lợi. Dòng vốn sẽ hỗ trợ người dân, đặc biệt là doanh nghiệp địa phương phát triển kinh doanh qua đó có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Với hướng đi này, trong năm 2022, Nam A Bank đã khai trương và đi vào hoạt động hàng loạt chi nhánh và phòng giao dịch mới tại các tỉnh thành như: Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Phú Yên, Cà Mau, Cần Thơ…

Như vậy, tính đến này Nam A Bank đã có gần 120 điểm giao dịch truyền thống tại các tỉnh thành trọng điểm trên cả nước phục vụ cho một trong những chiến lược quan trọng là gia tăng thị phần bán lẻ của mình. Các điểm kinh doanh truyền thống này sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Và theo kế hoạch năm 2023, Ngân hàng sẽ khai trương hơn 20 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ Bắc tới Nam như: Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Nông, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, An Giang…

Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua các ngân hàng thương mại tiếp tục mở rộng mạng lưới ra nước ngoài. Hoạt động kinh doanh này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài một cách toàn diện nhất. Nắm bắt kịp thời xu hướng này, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa qua của Nam A Bank đã thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài (dự kiến là khu vực Châu Á). Hoạt động này nằm trong chiến lược dài hạn đa dạng hóa trị trường nhằm khai thác tốt cơ hội từ thị trường nước ngoài tiềm năng, phát triển mạng lưới Nam A Bank ngày càng lớn mạnh.

Nam A Bank hiện đang sở hữu mạng lưới gần 100 điểm giao dịch số tự động ONEBANK

Cùng với các điểm kinh doanh truyền thống, trước xu hướng số hóa các ngân hàng trên thế giới cũng đã triển khai mô hình điểm giao dịch số tự động. Tại Việt Nam, bên cạnh các chi nhánh và phòng giao dịch, Nam A Bank còn sở hữu mạng lưới rộng lớn điểm giao dịch số tự động ONEBANK được khách hàng và các chuyên gia đánh giá cao. Tuy chỉ mới ra mắt trong 2 năm gần đây nhưng ONEBANK đã từng bước khẳng định vị thế riêng của mình. ONEBANK hướng tới nhóm khách hàng năng động yêu thích công nghệ, sự tiện lợi, nhanh chóng và chủ động trong các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi.



Với nhiều tiện ích vượt trội, ONEBANK vượt ra hẳn một điểm giao dịch ngân hàng truyền thống, nơi khách hàng có thể tự trải nghiệm mọi giao dịch ngân hàng hiện đại 365+, bất kể ngày lễ, Tết. Chính vì vậy, ONEBANK đã thu hút số lượng lớn khách hàng giao dịch. Mạng lưới điểm giao dịch số này liên tục được mở rộng, đến nay đã có gần 100 điểm ONEBANK trên toàn quốc.

Mạng lưới Nam A Bank được mở rộng sẽ gia tăng độ phủ, thu hút nhiều khách hàng mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại của khách hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, các điểm kinh doanh này sẽ kết nối các thành phần kinh tế, phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp qua đó đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Cùng với các thành phần kinh tế khác, ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng, là mạch máu lưu thông cho cả nền kinh tế. Chính vì vậy, yếu tố then chốt về mạng lưới luôn được Nam A Bank chú trọng đầu tư mở rộng. Không chỉ dừng lại ở mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch truyền thống, Ngân hàng còn đẩy mạnh hệ sinh thái số, mà điểm sáng chính là ONEBANK, một trong những điểm giao dịch số nổi bật của hệ thống ngân hàng Việt Nam".

Sự kết nối của hai hệ thống mạng lưới ONEBANK và các điểm kinh doanh truyền thống của Nam A Bank sẽ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính Việt Nam. Song song đó, khách hàng có thêm sự lựa chọn, trải nghiệm trong các giao dịch tài chính, góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng Việt Nam phát triển trước xu thế hội nhập toàn cầu.