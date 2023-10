Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 cung ứng 50 tỉ kWh

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 do Công ty Nhiệt điện Mông Dương đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 quản lý vận hành, gồm 02 tổ máy với tổng công suất 1.080 MW (02 x 540 MW). Đây là một trong những nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn ở khu vực miền Bắc. Kể từ khi đi vào vận hành (từ năm 2015 đến nay), Nhà máy luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của Hệ thống, sản lượng điện phát trung bình mỗi năm gần 7 tỉ kWh. Đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô hàng năm nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao, cung ứng điện cho các tỉnh khu vực phía Bắc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, Công ty đóng góp vào ngân sách Nhà nước của tỉnh Quảng Ninh trên 300 tỉ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với đa số là con em trong Tỉnh; thường xuyên đồng hành, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả như: xây nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ sửa chữa trường học, chợ, nhà ở hư hỏng, làm đường dân sinh, đóng góp quỹ khuyến học, tổ chức hiến máu nhân đạo… Với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng, đã góp phần chia sẻ khó khăn, chung tay cùng chính quyền chăm lo cho người dân địa phương.

Để đạt được những thành quả trên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: chủ động phối hợp với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc để bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất điện, mua sắm vật tư, hóa chất bảo đảm phục vụ vận hành, sửa chữa kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kỷ luật trong vận hành, kiểm soát chặt chẽ các thông số, kiểm tra, đánh giá, phát hiện sớm bất thường thiết bị để điều chỉnh tổ máy hiệu quả và bảo đảm môi trường, phối hợp sửa chữa xử lý nhanh, triệt để các bất thường thiết bị để các tổ máy đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống.

Phòng điều khiển trung tâm tại thời điểm sản lượng điện đạt 50 tỉ kWh điện

Hướng đến mục tiêu "Vì sự phát triển bền vững", Công ty Nhiệt điện Mông Dương quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thành quả chuyển đổi số vào quản lý, vận hành Nhà máy; Thúc đẩy các chương trình nâng cao độ tin cậy, giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất các tổ máy, bảo đảm Nhà máy vận hành an toàn, liên tục. Việc đạt mốc sản lượng điện thứ 50 tỉ kWh là một dấu mốc quan trọng, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của EVN, EVNGENCO3 và nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương. Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy, quyết tâm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.