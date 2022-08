Nam A Bank phát động chiến dịch trồng hàng ngàn cây xanh bảo vệ môi trường

29/7/2022 548 1k

Vượt qua hàng trăm cây số dưới cái nắng oi ả và gió Lào khắc nghiệt, đoàn công tác Công ty Cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam đã có mặt tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.