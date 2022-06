Khẳng định vị thế người Việt trên đất Mỹ

Kêu gọi Việt kiều cùng đầu tư

Năm 2012, Chính phủ Việt Nam, TP HCM và tỉnh Long An đã chấp thuận cho ông David Dương thành lập Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam Long An (VWSLA) và đã giao 1.760 ha đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để đầu tư dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu giai đoạn 1 khoảng 800 triệu USD, quy mô xử lý ước tính khoảng 30.000 tấn/ngày. "Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ và nghiên cứu nhiều năm. Ước nguyện của tôi là làm cầu nối cho Việt kiều cùng tham gia đầu tư vào một dự án tầm vóc quốc tế theo lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam đối với Việt kiều" - ông David Dương chia sẻ.