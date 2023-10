HHV đạt doanh thu 1.825 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, hoàn thành 74% kế hoạch năm

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, doanh thu HHV đạt 674 tỉ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu xây lắp tăng 115 tỉ đồng so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng 74%, đóng góp phần lớn vào cơ cấu doanh thu quý 3. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 117 tỉ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, kiểm soát được các chi phí cũng là yếu tố giúp lợi nhuận tăng trưởng. Tỉ trọng tổng chi phí sản xuất kinh doanh/doanh thu thuần (chi phí giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp) quý 3/2023 là 82,35%, giảm so với mức 86,63% của cùng kỳ năm trước. Theo đó, ROS tăng từ 14% lên 17%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV đạt 1.825 tỉ đồng, tăng 23,5% so với kết quả 9 tháng đầu năm 2022, đạt 74% kế hoạch năm 2023.

Biến động LNST hợp nhất kỳ 9 tháng đầu năm 2023 của HHV

Hai hoạt động chính của HHV là thu phí các dự án BOT và thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thu phí 9 tháng 2023 đạt 1.183 tỉ đồng, tăng 71 tỉ đồng (+6,4%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp 9 tháng 2023 đạt 599 tỉ đồng, tăng 279 tỉ đồng (+87,19%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp chủ yếu ghi nhận từ các gói thầu dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, dự án Đường ven biển Bình Định và Quảng Ngãi Hoài Nhơn…

Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, LNST hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 cũng tăng 29% so với cùng kỳ, ghi nhận 309 tỉ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2023. ROS ổn định ở mức hơn 16%.

Hiện HHV đang triển khai thi công 5 dự án lớn, gồm cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, đường ven biển Bình Định, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn. Từ đầu năm 2023, HHV đã trúng thầu nhiều gói thầu thi công xây lắp với tổng giá trị hợp đồng hơn 17.000 tỉ đồng.