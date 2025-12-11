Điều gì khiến X3Sales khác biệt giữa hàng trăm agency trên thị trường

Thị trường quảng cáo Google tại Việt Nam đang vô cùng sôi động, song không phải agency nào cũng đáp ứng tốt yêu cầu về tăng trưởng bền vững, tính minh bạch và hiệu quả thực tế.

Giữa hàng loạt agency, X3Sales, một trong những agency chuyên sâu về Google Ads, đã khẳng định vị thế và xây dựng lòng tin từ hàng trăm doanh nghiệp, các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ô tô, chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp đến các dịch vụ B2B chuyên biệt. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt?

Minh bạch - trung thực - hiệu quả: 3 giá trị cốt lõi của X3Sales

Trong khi nhiều đơn vị thường nhấn mạnh vào "lượt truy cập lớn" hay "tối ưu ngân sách", X3Sales lựa chọn hướng tiếp cận gắn trực tiếp với mục tiêu kinh doanh: doanh thu và khả năng chuyển đổi thực.

Ông Nguyễn Đức Hoà, CEO của X3Sales, chia sẻ: "Chúng tôi không quan tâm khách hàng chi bao nhiêu tiền, chúng tôi quan tâm số tiền đó giúp họ kiếm lại được bao nhiêu. Với Google Ads, việc đẩy click hay impression rất dễ, nhưng để biến click thành khách hàng trả tiền lại là một nghệ thuật chiến lược. Đó là nơi chúng tôi tập trung."

Điều này được thể hiện rõ trong quy trình làm việc. Thay vì chỉ gửi báo cáo về chỉ số quảng cáo (CTR, CPC), X3Sales cung cấp báo cáo chi tiết về chi phí trên mỗi đơn hàng (CPO), tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) và lợi nhuận từ chi phí quảng cáo (ROAS). Sự minh bạch này giúp doanh nghiệp luôn theo dõi rõ ràng hiệu suất đầu tư và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Kinh nghiệm thực chiến đa ngành, không lý thuyết suông

X3Sales khởi đầu với những dự án nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tối ưu ngân sách. Nhờ hiệu quả rõ rệt, khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, góp phần giúp đội ngũ mở rộng quy mô.

Sau nhiều năm, từ một nhóm freelancer, X3Sales phát triển thành một trong những agency chuyên sâu về Google Ads, với kinh nghiệm thực chiến trong nhiều lĩnh vực: ô tô - bất động sản; nhà hàng - khách sạn - spa; giáo dục - dịch vụ B2B.

Mỗi ngành nghề là một câu chuyện khác nhau và chính những câu chuyện đó đã giúp X3Sales không chỉ cung cấp giải pháp mà còn mang đến "ngôn ngữ ngành" riêng biệt.

Văn hóa "đồng hành đến cùng"

X3Sales duy trì phương châm hợp tác dựa trên triết lý "Đồng hành trọn vẹn"

. Mỗi chiến dịch quảng cáo không chỉ là một hợp đồng dịch vụ mà là quá trình phát triển tài sản chung giữa hai bên.

Đội ngũ X3Sales theo dõi hiệu suất hằng ngày, đồng thời tham gia cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang thông tin (landing page) để tối ưu nội dung và điều chỉnh chiến thuật theo thời điểm.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự khác biệt ngay từ cách X3Sales làm việc chân thành, tận tâm và luôn chủ động đồng hành. Minh chứng thể hiện rõ nét qua việc nhiều doanh nghiệp đã tin tưởng và gắn bó liên tục hơn 3 năm. Họ hiểu rằng, sự ổn định và tăng trưởng bền vững luôn đến từ những người làm việc bằng cả chuyên môn và sự chân thành.

Tăng trưởng nhờ sự giới thiệu – thước đo chất lượng dịch vụ

Sự tăng trưởng của X3Sales là một mô hình kinh doanh đáng chú ý. Không giống như các agency khác phải đầu tư lớn vào bán hàng và tiếp thị, phần lớn khách hàng mới của X3Sales đến từ sự giới thiệu của khách hàng cũ.

Đây là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ. Khi một doanh nghiệp thấy chi phí quảng cáo giảm, lợi nhuận tăng lên, họ sẵn lòng giới thiệu đối tác này cho cộng đồng của mình. X3Sales đã biến "hiệu quả" thành công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất.

X3Sales không "làm đẹp" báo cáo, mà để các chỉ số kinh doanh thực tế phản ánh chất lượng. X3Sales không phải agency lớn nhất, nhưng lại là một trong những đội ngũ hàng đầu hiểu rõ cách Google Ads vận hành để tạo ra chuyển đổi thật.

Công ty TNHH Chiến Lược LifePower