Dùng iPhone 16 Pro Max có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max?

Nếu iPhone 16 Pro Max được xem là "vị vua" của sự ổn định, thì iPhone 17 Pro Max chính là "kẻ thay đổi cuộc chơi" với những nâng cấp đặc biệt.

Thiết kế iPhone 17 Pro Max khác biệt với thế hệ cũ

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của iPhone 17 Pro Max đến từ thiết kế ngoại hình. Thiết bị sở hữu bộ khung nhôm nguyên khối được rèn nhiệt, mang lại cảm giác chắc chắn và độ bền cao. Bên cạnh đó, cụm camera được làm mới với thiết kế dải ngang cân đối, tạo dấu ấn thị giác rõ rệt và giúp iPhone 17 Pro Max trở nên khác biệt so với các thế hệ trước.

Hệ thống 48MP toàn diện trên camera sau

Nếu ở những thế hệ trước, người dùng vẫn phải chấp nhận sự chênh lệch độ phân giải giữa các ống kính, thì với iPhone 17, Apple đã mang đến sự đồng nhất tuyệt đối. Điều này tạo khác biệt rõ rệt giữa iPhone 17 Series so với iPhone 16 Series khi khách hàng sử dụng.

Camera – Bước nhảy vọt về khả năng nhiếp ảnh

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max giới thiệu ống kính Tele được nâng cấp lên 48MP. Độ chi tiết sắc nét ngay cả khi zoom quang học ở mức cao. Camera trước cũng được nâng cấp lên 18MP với thấu kính 6 thành phần, mang đến trải nghiệm selfie và video call chất lượng hơn.

Chip A19 Pro kết hợp với tản nhiệt Buồng hơi

Trái tim của iPhone 17 Pro Max là chip A19 Pro được sản xuất trên quy trình tân tiến nhất, mang lại hiệu năng vượt trội. Apple lần đầu trang bị cho thiết bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) siêu mỏng, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả và duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Dù sức mạnh được nâng cấp đáng kể, A19 Pro vẫn tối ưu khả năng tiết kiệm điện năng, qua đó góp phần kéo dài thời gian sử dụng pin cho người dùng.

Sự kết hợp này đã tăng trải nghiệm mượt mà, góp phần khiến iPhone 17 Pro Max trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng điện thoại với cường độ cao.

Tại sao nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max

So với iPhone 16 Pro Max, chiếc iPhone 17 Pro Max là một bản nâng cấp khác biệt nhất trong nhiều năm qua của Apple. Máy giải quyết hầu hết những điểm yếu trước đây và mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp hơn, hiệu năng bền bỉ hơn, cùng thiết kế được tái cấu trúc. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn khai thác tối đa khả năng của smartphone cao cấp.

7 thay đổi nhỏ nhưng "đáng tiền" trên iPhone khi lên iOS 26.2

(NLĐO) - Sau thời gian thử nghiệm với các bản Beta dành cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.2 và iPadOS 26.2 cho người dùng toàn cầu.

