31/12/2025 19:30

Căn hộ cho thuê tại Benhill - Tâm điểm an cư chất lượng mới tại TP HCM

Nguồn khách ổn định từ lao động chất lượng cao, chuyên gia KCN lân cận giúp căn hộ cho thuê tại Benhill (P Thuận Giao, TP HCM) trở thành kênh đầu tư bền vững.

Theo Vietnam Briefing thống kê, cả nước có hơn 400 khu công nghiệp quy hoạch, trong đó gần 300 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 80 – 85%, tập trung nhiều ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, TP HCM, Đồng Nai… Giá thuê căn hộ tại đây dao động từ 9- 15 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ trong bán kính từ 2 - 5km quanh các khu công nghiệp lớn.

Tọa lạc tại Thuận Giao, TP HCM, Benhill là dự án đáp ứng đủ không gian sống cao cấp: vị trí gần nhất các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An…, tiện ích nội khu và hệ sinh thái tiện ích ngoại khu như Aeon Mall Bình Dương, bệnh viện quốc tế Columbia, sân golf sông Bé, công viên và trường học các cấp.

Căn hộ cho thuê tại Benhill - Tâm điểm an cư chất lượng mới tại TP HCM - Ảnh 1.

Dự án Benhill – Tâm điểm an cư chất lượng mới tại phường Thuận Giao, TP HCM

Chia sẻ về tình hình thực tế khai thác cho thuê tại dự án, Bà Lê Uyên Phương - Giám đốc Asahi Luxstay cho biết: "Ngay sau khi chính thức trở thành đơn vị khai thác cho thuê của Benhill, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều nhu cầu đăng ký giữ chỗ thuê căn hộ với mong muốn chuyển vào ở từ đầu năm 2026."

Hiện tại Benhill đang đưa ra chính sách thuê căn hộ cực kỳ hấp dẫn với số lượng giới hạn: Ưu đãi tới 50% giá thuê căn hộ trong 6 tháng đầu, và 30% giá thuê trong 3 tháng tiếp theo. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu sống tại Benhill, khách thuê sẽ được ưu tiên quyền mua căn hộ bằng giá và chính sách bán hàng tại thời điểm bắt đầu thuê (trong trường hợp còn sản phẩm) tạo điều kiện thuận lợi để chuyển từ thuê sang sở hữu căn hộ.

Với sự sôi động của thị trường cho thuê cùng thế mạnh về vị trí, kết nối, hệ tiện ích đồng bộ và mô hình vận hành chuyên nghiệp như tại Benhill, dự án đang hội tụ đầy đủ điều kiện để duy trì công suất thuê cao và dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.

Liên hệ đơn vị khai thác cho thuê Asahi Luxstay: 0919 50 1881

Căn hộ cho thuê tại Benhill - Tâm điểm an cư chất lượng mới tại TP HCM - Ảnh 2.Hàng trăm khách hàng tham dự sự kiện mở bán chung cư Benhill

Ngày 29-12-2024, sự kiện mở bán chung cư Benhill "Căn hộ chuyên gia - Đầu tư bứt phá" đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hàng trăm khách hàng.

