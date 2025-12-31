Thị trường
31/12/2025 19:30

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền

In bài viết

Đến với Hozo City Tết Fest 2025, Bia Saigon Lager đã đưa hàng ngàn người cùng hòa nhịp “Tỏa sắc gắn kết”.

Tinh thần cởi mở Sài Gòn trong lễ hội văn hóa đương đại

Lấy cảm hứng từ Sài Gòn - Thành phố nhộn nhịp luôn chào đón con người từ nhiều vùng miền cùng những bản sắc văn hóa khác nhau, nơi truyền thống giao thoa cùng đổi mới, nơi những giá trị văn hóa quen thuộc được thổi vào hơi thở hiện đại, cởi mở và đầy năng lượng kết nối. Hozo City Tết Fest với chủ đề "CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ" ngày càng thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân.

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền - Ảnh 1.

Sân khấu Hozo City Tết Fest thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

Là một thương hiệu biểu tượng, gắn bó với đời sống văn hóa Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng qua nhiều thế hệ, Bia Saigon Lager đã chọn lễ hội Hozo City Tết Fest để cùng lan tỏa thông điệp Tết 2026.

Năm nay, Bia Saigon Lager mong muốn lan tỏa tinh thần cởi mở và gắn kết không phân biệt vùng miền. Nơi mỗi khác biệt về văn hóa đều được kết nối bằng những khoảnh khắc sẻ chia rất đỗi đời thường.

Lon bia khổng lồ "tỏa sắc gắn kết"

Nổi bật giữa không gian lễ hội là booth Bia Saigon Lager với thiết kế lon bia Saigon Lager khổng lồ, phần thân được bao quanh bởi màn hình LED 360 độ ấn tượng. Không chỉ thu hút về mặt thị giác, booth còn là nơi hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần "Tỏa sắc gắn kết", chào đón tất cả mọi người, mọi nền văn hóa Việt Nam cùng hòa mình vào niềm vui chung.

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền - Ảnh 2.

Lon Bia Saigon Lager Khổng Lồ với biểu tượng văn hóa, truyền thống nhiều vùng miền

Một đô thị Sài Gòn sôi động là nơi người ta dễ dàng bắt gặp những lời mời rất thân quen: "Vô đây ngồi một chút", "Dzô một cái cho vui", "Ăn một miếng đi", "Lên hát một bài nè"… Chính những lời mời thân thương này đã được Bia Saigon Lager chuyển hóa thành các thử thách tương tác hấp dẫn.

Hàng nghìn lượt du khách đã tham gia trải nghiệm thực tế tại booth với loạt thao tác đơn giản: Check-in, mua một lon Bia Saigon Lager mát lạnh để có cơ hội tham gia trò chơi. Những thử thách như "Dzô 1 Cái" yêu cầu người chơi phải đồng thanh "1.2.3 dô" vào máy đo decibel (độ lớn âm thanh) để âm lượng vượt qua mức quy định thì thành công, thử thách đã tạo nên tiếng cười và sự đồng điệu bùng nổ.

Hay trò chơi "Hát 1 bài" yêu cầu người chơi điền từ còn thiếu vào lời bài hát Tết hoặc ca khúc đặc trưng của một vùng miền, không chỉ là trò chơi để kiểm tra kiến thức mà còn giúp khơi gợi tinh thần tìm hiểu văn hóa Việt âm đầy thú vị.

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền - Ảnh 3.

Các câu đố thú vị lấy cảm hứng từ lời mời của người Việt nhiều vùng miền trong dịp Tết

Chỉ sau 3 ngày diễn ra sự kiện (từ 27 - 29.12), khu vực Bia Saigon Lager đã chứng kiến lượng khách tham gia đông đảo. Không khí tại booth luôn sôi động, người chơi xếp hàng để thử sức, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ sự kết hợp giữa văn hóa, công nghệ và giải thưởng lớn. Rất nhiều người đã cùng "Tỏa sắc gắn kết" và rinh về những phần quà giá trị.

Chị Lan Anh (28 tuổi) hào hứng chia sẻ sau khi nhận được vé trải nghiệm Khu Michelin: "Tôi không ngờ trò chơi trên lon bia lại thú vị đến vậy, không chỉ đơn thuần là chơi game mà còn biết thêm về cách người dân các vùng miền khác nhau chào đón nhau. Đặc biệt hơn, tôi còn trúng vé vào khu Bia Saigon Special Michelin. Quá tuyệt vời!"

Một nhóm sinh viên từ Hà Nội vào Sài Gòn du lịch cũng phấn khởi sau khi hoàn thành thử thách "Dzô 1 Cái": "Đến đây mới thấy không khí Tết Sài Gòn thật sự cởi mở và gắn kết. Trò chơi rất vui và quà tặng thì quá hấp dẫn! Cả nhóm chúng tôi đều đã nhận được những lon Bia Saigon Lager mát lạnh!"

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền - Ảnh 4.

Khu vực của Bia Saigon Lager luôn đông đúc khán giả đến tham gia tương tác

Điều khiến sự kiện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết chính là cơ hội săn quà khủng vẫn đang diễn ra đến ngày 31-12-2025. Bia Saigon Lager trao tặng những phần quà như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, vé trải nghiệm khu Bia Saigon Special Michelin, Vé Fanzone Hozo City Tết Fest xem các nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn và hàng ngàn lon Bia Saigon Lager mát lạnh để giải nhiệt lễ hội.

Với hàng trăm lượt tham gia và nhiều phần quà đã được trao tay, tất cả góp phần biến thông điệp "Tỏa sắc gắn kết" của Bia Saigon Lager trở thành trải nghiệm thực tế, chạm đến cảm xúc người tham dự. Hãy nhanh chóng đến không gian của Bia Saigon Lager tại Hozo City Tết Fest từ ngày 27 đến 31 tháng 12 tại công viên bờ sông Sài Gòn để tham gia trò chơi trên lon bia khổng lồ, cảm nhận tinh thần Sài Gòn cởi mở và không bỏ lỡ cơ hội rinh về những quà tặng giá trị.

"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền - Ảnh 5.Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

PV

TIN LIÊN QUAN

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Dàn sao "khủng" đổ bộ đêm khai mạc HOZO City Tết Fest 2025

Văn hóa - Văn nghệ 12:15

(NLĐO) - Đây được xem là đêm tôn vinh di sản Việt trong diện mạo mới.

từ khóa : HOZO City Tết Fest 2025, Bia Saigon Lager
Căn hộ cho thuê tại Benhill - Tâm điểm an cư chất lượng mới tại TP HCM

Căn hộ cho thuê tại Benhill - Tâm điểm an cư chất lượng mới tại TP HCM

Thị trường 19:30

Nguồn khách ổn định từ lao động chất lượng cao, chuyên gia KCN lân cận giúp căn hộ cho thuê tại Benhill (P Thuận Giao, TP HCM) trở thành kênh đầu tư bền vững.

Công bố chủ đề Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Công bố chủ đề Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Nhịp sống 17:34

Ban Tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cho biết, Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được trang trí theo chủ đề “Xuân gắn kết”.

XOR - điện thoại kim cương hơn 1 tỷ đồng khiến Fabo Nguyễn thay đổi cách nhìn về điện thoại xa xỉ

XOR - điện thoại kim cương hơn 1 tỷ đồng khiến Fabo Nguyễn thay đổi cách nhìn về điện thoại xa xỉ

Thị trường 17:30

Trong một video gần đây, Fabo Nguyễn đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân với một mẫu điện thoại kim cương độc đáo đến từ Anh Quốc.

The Win City đã đủ pháp lý, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán

The Win City đã đủ pháp lý, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán

Dự án mới 16:31

The Win City đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, mang đến sự an tâm cho khách hàng an cư và đầu tư.

Hợp tác Lalala Baby - Magpia: Khi thương hiệu Việt bắt tay công nghệ Hàn

Hợp tác Lalala Baby - Magpia: Khi thương hiệu Việt bắt tay công nghệ Hàn

Thị trường 16:00

Lalala Baby hợp tác cùng Magpia – nhà máy Hàn Quốc hơn 25 năm kinh nghiệm công nghệ nam châm, đánh dấu bước tiến mới nâng tầm chất lượng đồ chơi giáo dục Việt.

Doanh nhân TP HCM lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua các hoạt động cộng đồng

Doanh nhân TP HCM lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua các hoạt động cộng đồng

Doanh nghiệp 14:33

Ban Văn hóa - Văn nghệ Hội Doanh nhân Sài Gòn cùng CLB Trái Tim Hồng, Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi... tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Thương lắm miền Trung”.

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung bộ

Bất động sản 14:32

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn