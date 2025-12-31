Nhịp sống
31/12/2025 17:34

Công bố chủ đề Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Ban Tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cho biết, Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được trang trí theo chủ đề “Xuân gắn kết”.

Đường hoa sẽ mở cửa đón khách tham quan từ sáng 24 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 4 Tết (ngày 11 đến 20-2-2026).

Hình phối cảnh cổng chào mang chủ đề "Xuân gắn kết"

Theo đó, chủ đề "Xuân gắn kết" thể hiện tinh thần kết nối và phát triển trong giai đoạn mới của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng, của thành phố nói chung, đồng thời chào đón mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và rực rỡ của đất nước. Xuân gắn kết không chỉ là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mà còn là cầu nối các vùng đất sau sáp nhập, là cầu nối giữa các thế hệ, giữa cộng đồng trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh đoàn kết, cùng xây dựng tương lai.

Các thông điệp của chủ đề "Xuân gắn kết" sẽ được truyền tải trên Đường hoa Phú Mỹ Hưng bằng ngôn ngữ của hoa, ánh sáng và thị giác qua nhiều tiểu cảnh. Nổi bật là cụm tiểu cảnh Xuân gắn kết - Vững bước tương lai nằm ở vị trí trung tâm của Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026. Thiết kế lấy cảm hứng từ tuyến Metro hiện đại, tượng trưng cho sự liên kết và phát triển mạnh mẽ của TP HCM sau sáp nhập. Bên dưới tuyến Metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP HCM (Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành), Bình Dương (Tháp Hoa dầu, các khu công nghiệp) và Vũng Tàu (ngọn Hải Đăng, tàu đánh cá, sóng biển)… được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng. Tất cả cùng nhau hội nhập, làm nên một TP HCM rộng mở và phát triển hơn.

Phối cảnh tuyến Metro tại TP HCM


Cùng với đó là các tiểu cảnh tôn vinh những giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc và ghi dấu hình ảnh linh vật của năm Bính Ngọ được bố trí dọc theo chiều dài khoảng 700 mét của Đường hoa như: tiểu cảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt Xuân khải hoàn – Rạng danh non sông, tiểu cảnh cụm xe ngựa Bốn mùa hương sắc, cụm tiểu cảnh Xuân mãnh khởi – Mã đáo thành công, tiểu cảnh Nhịp điệu tre Việt, Phố ông đồ, tiểu cảnh Cánh buồm vươn xa, bộ số 2026,… và nhiều mô hình, tiểu cảnh đặc sắc khác.

Bên cạnh Đường hoa, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2026 còn có Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng, mở cửa từ ngày 21 đến trưa ngày 29 tháng Chạp (ngày 8 đến 16-2-2026), với khoảng 100 gian hàng hoa kiểng của các nhà vườn đến từ TP HCM, Đồng Tháp, Bến Tre… phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của cư dân khu đô thị và các khu vực lân cận. Lễ khai mạc Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng Chạp (nhằm ngày 11-2-2026).

từ khóa : Phú Mỹ Hưng, Hội Hoa xuân
