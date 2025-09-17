Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: 3 kiến nghị từ Tập đoàn TTC

Sự kiện quy tụ gần 1.000 đại biểu, gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương; Đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên đối thoại cấp cao, lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện tổ chức quốc tế đã thảo luận, hiến kế nhiều giải pháp mang tính khả thi. Điểm nổi bật là cộng đồng doanh nhân tư nhân vừa phản ánh khó khăn, vừa thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đưa ra các sáng kiến chính sách cụ thể, từ xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại trọng tâm, phát triển hạ tầng logistics xanh,...

Đại diện TTC - Tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành, với 46 năm hình thành và phát triển, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC đã trình bày 3 kiến nghị trọng tâm.

Doanh nghiệp đặt niềm tin vào sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển vượt bậc của đất nước trong tương lai gần

Thứ nhất, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, an ninh lương thực và an ninh năng lượng là nền tảng để bảo đảm ổn định kinh tế. Bà kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc nhóm Nông nghiệp và Năng lượng tái tạo có đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn ESG được tiếp cận nguồn vốn xanh trong và ngoài nước thuận lợi theo các tiêu chí đã định hướng với thủ tục đơn giản và lãi suất phù hợp kích thích sản xuất. Đồng thời, cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển thị trường tín chỉ carbon, tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực cho mục tiêu giảm phát thải. Đây là bước đi thiết thực để Việt Nam tiến gần hơn đến cam kết Net Zero vào năm 2050, hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững và có trách nhiệm với môi trường.

Thứ hai, trong lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC kiến nghị cần công bố một cơ chế pháp lý rõ ràng, có cơ quan lãnh đạo phụ trách từng vùng du lịch, phù hợp với Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2024, đồng thời bảo đảm Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giữ vai trò điều phối chính, để xây dựng sản phẩm liên vùng, thương hiệu quốc gia thống nhất, thay cho cách làm riêng lẻ, thiếu cơ sở pháp lý, bộ máy để kết nối như hiện nay. Đặc biệt, APEC 2027 tại Phú Quốc là cơ hội vàng để nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, trong lĩnh vực bất động sản dân dụng, bà Ngọc cho biết, nhu cầu ở thực tế với giá phù hợp là rất lớn, trong khi "sự lãng phí" nằm ở các dự án còn vướng mắc pháp lý nằm dang dở qua nhiều năm. Bà kiến nghị Chính phủ rà soát và đơn giản hóa các quy định liên quan đến quy hoạch, cấp phép xây dựng và giao đất, đặc biệt là tháo gỡ các nút thắt trong khâu phê duyệt, tăng khả năng tiếp cận đất đai phù hợp. Cần có hướng dẫn cụ thể, xác định trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai cấp chính quyền trong triển khai thủ tục pháp lý dự án. Việc rút ngắn thời gian pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của thị trường.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC

Hiện nay, hành lang pháp lý và các tiêu chí phát triển đang dần hoàn thiện, nhưng trong quá trình triển khai, vẫn rất cần sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời từ Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương, để mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số sớm trở thành hiện thực - với sự đồng lòng của toàn nền kinh tế, đặc biệt là vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Ở góc độ doanh nhân với gần nửa thế kỷ trên thương trường, bà Huỳnh Bích Ngọc khẳng định nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Điều này giúp ghi nhận, khích lệ, tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp cùng các thành phần kinh tế khác mở ra một kỷ nguyên hội nhập mới với kinh tế toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của doanh nhân trong kiến tạo phát triển bền vững, thúc đẩy đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và Chính phủ, đồng thời đề xuất cải cách thể chế, pháp luật, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Theo Ban tổ chức, hơn 3 tháng qua, đã triển khai 12 phiên đối thoại địa phương trên khắp cả nước, thu hút gần 5.000 lượt đại biểu tham dự. Từ các buổi thảo luận trực tiếp với doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đã có trên 3.000 ý kiến, hiến kế được tập hợp, phản ánh đầy đủ hơi thở thực tiễn của cộng đồng doanh nhân tư nhân trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.