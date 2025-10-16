Đến Sóng Festival “chạm” cảm xúc cùng NAPAS

Trong khuôn khổ sự kiện Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam 2025 diễn ra trong hai ngày 18, 19-10 tại sân Đại học Bách khoa Hà Nội, đêm nhạc "Chạm Việt Nam" sẽ diễn ra với màn trình diễn mãn nhãn của dàn nghệ sĩ đình đám như Anh Tú (Voi Bản đôn), Đen, Ngô Lan Hương, Double2T, Hà Myo cùng nhiều ca sĩ, DJ trẻ khác.

Anh Tú (Voi) mang "Nhịp chạm Việt Nam" tới Sóng Festival

Bước sang năm thứ 5 đồng hành cùng sự kiện, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục mang đến cho Ngày Thẻ Việt Nam một làn gió mới với việc phối hợp báo Tiền Phong tổ chức đêm nhạc Chạm Việt Nam.

Tại đây, ca sĩ Anh Tú (Voi) sẽ trình bày ca khúc "Nhịp chạm Việt Nam" - ca khúc nằm trong dự án âm nhạc hợp tác giữa NAPAS, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Anh Tú (Voi) hướng tới mục tiêu kết nối trải nghiệm thanh toán số hiện đại với các giá trị văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt từ tháng 7-2025, MV "Nhịp chạm Việt Nam" đã thu hút gần 9 ngàn lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

"Nhịp chạm Việt Nam" là cách NAPAS kể câu chuyện về những "nhịp chạm" đa tầng ý nghĩa. Ở lớp nghĩa trực diện, đó là thao tác "chạm" khi thanh toán nhanh chóng bằng thẻ NAPAS, quét mã VietQR chuyển tiền, thanh toán không chỉ ở Việt Nam mà còn thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực. Mở rộng ra, "nhịp chạm" còn là cầu nối gắn kết giao dịch số với các giá trị văn hóa.

Qua đó, NAPAS hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin của người dùng vào một thương hiệu thanh toán của người Việt, dành cho người Việt, luôn đồng hành cùng nhịp sống Việt Nam đương đại, đồng thời là cầu nối với những giá trị văn hóa, tinh thần truyền thống. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc hướng tới hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và khẳng định vị thế của một sản phẩm "Make in Vietnam" - "Make for global".

Chia sẻ về thông điệp NAPAS gửi gắm qua MV, đại diện NAPAS bày tỏ: "Chạm" là biểu tượng cho một hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Đó là việc chạm thẻ NAPAS, chạm quét mã VietQR hay chạm thanh toán di động qua các nền tảng như Apple Pay, Samsung Pay. Chúng tôi tin rằng, những sản phẩm, dịch vụ thanh toán do NAPAS triển khai cũng chính là những "điểm chạm" đầy tự hào đang hàng ngày, hàng giờ hiện hữu quanh ta, không chỉ kết nối trong phạm vi Việt Nam mà còn vươn mình ra các nước trong khu vực".

Thêm nhiều hoạt động "chạm" cảm xúc

Tiếp tục "sức nóng" của "Nhịp chạm Việt Nam" tại gian hàng của NAPAS cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với hàng ngàn quà tặng, đặc biệt là sân chơi "Freedance - Nhịp chạm Việt Nam". Đây là nơi người trẻ được tự do thể hiện cá tính qua những điệu nhảy freestyle trên nền nhạc "Nhịp chạm Việt Nam", sau đó chia sẻ video trên TikTok hoặc Facebook cùng hashtag #NhịpChạmViệtNam #NAPASDanceChallenge để nhận những phần quà độc quyền như áo, túi, quạt mang dấu ấn thương hiệu NAPAS.

Gian hàng NAPAS cũng là điểm dừng chân lý tưởng để khách tham quan giao lưu, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà liền tay. Người tham dự có thể thưởng thức trà sữa KOI Thé cùng những cây kem iCOOK và bánh ngọt Mama's Bakery hấp dẫn thuộc Golden Gate Group với giá ưu đãi kèm quà tặng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS, NAPAS Tap and Pay hoặc VietQRPay; đồng thời nhận hàng ngàn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông, vé đêm nhạc "Chạm Việt Nam"… qua các hoạt động check - in nhận quà hay trong khung giờ vàng 15 giờ - 17 giờ mỗi ngày.

Cùng với đó, hoạt động "Gắp thú bông - Gửi yêu thương" cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Quét mã VietQR nhận ngay 2 lượt chơi. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn đóng góp vào quỹ thiện nguyện của Ban tổ chức, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Lan tỏa không khí sôi động của lễ hội, NAPAS còn kết hợp cùng các KOL, KOC nổi tiếng livestream, review trực tiếp trải nghiệm thanh toán số - từ VietQRPay, Tap and Pay mang đến góc nhìn chân thực, gần gũi và giúp những tiện ích thanh toán tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Với việc đầu tư bài bản về công nghệ, thiết kế gian hàng, chuỗi hoạt động tương tác và ưu đãi đa dạng, NAPAS tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam. Sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025 không chỉ là dịp kết nối giữa công nghệ và người tiêu dùng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của NAPAS cùng các ngân hàng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện và hướng đến tương lai không tiền mặt.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đề án không sử dụng tiền mặt, từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS bắt đầu tổ chức sự kiện thường niên Ngày Thẻ Việt Nam nhằm quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ số, khuyến khích không dùng tiền mặt. Năm thứ 5 triển khai, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", chương trình tiếp tục hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn giúp xây dựng niềm tin của người dân vào hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, an toàn, minh bạch và kết nối, từ đó thúc đẩy lan tỏa thanh toán không tiền mặt đến mọi lĩnh vực của đời sống.