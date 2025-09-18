Dấu ấn từ Triển lãm thành tựu đất nước: Bước nhảy vọt của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Sau 19 ngày đong đầy cảm xúc, đón hơn 10 triệu lượt khách, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã khép lại với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, là minh chứng cho vị thế mới của ngành công nghiệp văn hóa, triển lãm Việt Nam trên bản đồ thế giới, với bệ phóng là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Triển lãm triệu dấu ấn

Phát biểu tại Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tối 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: "Triển lãm đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi".

Ngày cao điểm, VEC đón gần 1,3 triệu người tham quan triển lãm - một con số chưa từng có trong lịch sử các sự kiện chính trị, văn hóa tại Việt Nam

Sự kiện trải dài trên diện tích gần 260.000 m² - tương đương hàng chục sân vận động. 34 tỉnh, thành, 28 bộ, ngành và hơn 230 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp nhà nước, tư nhân tiêu biểu đã cùng góp mặt. 180 ngành nghề quy tụ, phác họa bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Đối với công chúng tham gia triển lãm, một trong những ấn tượng sâu sắc chính là "ngôn ngữ" thể hiện khác biệt. Xóa tan định kiến triển lãm lịch sử thường khô khan, sự kiện trở thành "siêu sàn diễn" của công nghệ - từ 3D mapping, thực tế ảo, hologram đến AI, hòa quyện với nghệ thuật trưng bày truyền thống.

Loạt trải nghiệm hấp dẫn tại triển lãm thu hút đông đảo du khách mọi lứa tuổi

Ngoài ra, trung bình mỗi ngày tại triển lãm có hơn 100 sự kiện phụ trợ, bao gồm biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm, hoạt náo, trải nghiệm tương tác... Du khách như lạc bước vào một "thành phố sự kiện thu nhỏ" với đa tầng cảm xúc.

Trong 19 ngày, triển lãm đã đón hơn 10 triệu lượt khách. Riêng ngày cao điểm, gần 1,3 triệu người đã tới VEC - một con số chưa từng có trong lịch sử các sự kiện chính trị, văn hóa tại Việt Nam.

Suốt những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, dòng xe liên tục nối nhau hướng về Cổ Loa, đưa các đoàn khách từ cả miền Bắc, Trung, Nam đến triển lãm tham quan, trải nghiệm. Từ cụ già đến em nhỏ, từ cựu chiến binh đến học sinh, sinh viên, người dân khắp mọi miền, kiều bào từ nước ngoài… đều phấn chấn, tự hào và thêm tin tưởng vào tương lai đất nước. Nhiều doanh nghiệp cũng tìm thấy ở triển lãm niềm hứng khởi, cơ hội hợp tác cùng hướng đi cho giai đoạn phát triển mới.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, hiện tượng cả triệu người đổ về VEC phản ánh nhu cầu hòa mình vào dòng chảy dân tộc, nơi mỗi cá nhân, doanh nghiệp thấy mình trong bức tranh 100 triệu trái tim Việt Nam đang cùng nhịp đập tự hào.

"Bên cạnh niềm tự hào về những giá trị truyền thống, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển của đất nước. Họ còn thấy được diện mạo của quê hương và thậm chí cả những đóng góp của chính bản thân mình, doanh nghiệp mình trong bức tranh chung đó", nhà sử học Dương Trung Quốc lý giải.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia giao lưu trực tiếp với robot hình người "Make in Vietnam" của Tập đoàn Vingroup

Sự kiện cũng vinh dự đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia; Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; cùng nhiều đoàn quân sự từ Nga, Lào, Campuchia…

Là người từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế lớn, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Lebros, Phó Chủ tịch Hiệp hội Triển lãm và Tổ chức sự kiện Việt Nam, không giấu được niềm tự hào khi nói về triển lãm lớn nhất trong lịch sử. Sự kiện càng đặc biệt hơn khi diễn ra tại "kỳ quan" Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy mô top 10 thế giới.

"Triển lãm Thành tựu đất nước và Trung tâm Triển lãm Việt Nam nói riêng chính là cơ hội tuyệt vời để thế giới nhìn thấy một Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng", ông Vinh chia sẻ.

Đằng sau những con số kỷ lục

Đằng sau những kỷ lục của Triển lãm Thành tựu đất nước là một bộ máy vận hành khổng lồ: gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 người tham gia hỗ trợ bao gồm: 900 nhân viên an ninh, 28.000 cán bộ và nhân viên vận hành, 2.000 tình nguyện viên.

Hạ tầng phục vụ được chuẩn bị chuẩn mực như một "chiến dịch lớn" với: 8 bãi đỗ xe (5 bãi bổ sung cho cao điểm), 20 tuyến bus miễn phí, 2 tuyến xe điện nội khu với hơn 50 phương tiện hiện đại. Chỉ trong 3 tuần, khối lượng công việc "cao như núi" đã được Vingroup và VEC phối hợp trơn tru với ban tổ chức và các đơn vị tham gia, khắc thêm dấu ấn kỳ tích xây dựng VEC quy mô top 10 thế giới chỉ trong 10 tháng.

Hạ tầng tại VEC được vận hành tối đa, đảm bảo trải nghiệm cho hàng triệu du khách

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thành công của Triển lãm Thành tựu đất nước đã khẳng định VEC không chỉ là một công trình hạ tầng mang tính biểu tượng, mà còn là nơi hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm đến của các sự kiện, triển lãm tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đó là quy mô lớn, hạ tầng hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt, cùng năng lực tổ chức những đại sự kiện có hàng triệu khách tham dự.

"VEC là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của hạ tầng văn hóa Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về không gian, kỹ thuật và công nghệ. Việc sự kiện "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" lựa chọn VEC làm địa điểm tổ chức ngay sau khi công trình khánh thành đã khẳng định tầm nhìn chiến lược: biến nơi đây thành một biểu tượng mới của Việt Nam hiện đại, sáng tạo, hội nhập nhưng giàu bản sắc", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Triển lãm thành tựu đất nước khép lại thành công rực rỡ trong niềm hân hoan của hàng triệu người dân

Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thành công của triển lãm còn đánh dấu mô hình hợp tác công - tư hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, Vingroup đã tiên phong mở ra hướng đi mới cho khối doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành cùng Nhà nước tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị tầm vóc.

"Sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực và sự năng động của khu vực tư nhân với sự chỉ đạo và giám sát của Nhà nước không chỉ tạo nên thành công vượt bậc cho triển lãm lần này, mà còn gợi mở mô hình hợp tác hiệu quả cho nhiều công trình, hoạt động lớn trong tương lai", ông nói.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khép lại bằng những con số kỷ lục cùng những dấu ấn khó phai mờ, đồng thời mở ra chương mới cho Việt Nam trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Với VEC, Việt Nam giờ đây đã có một "đại sân khấu" để phô diễn với thế giới văn hóa, thành tựu, khát vọng, cũng như thu hút và hội tụ những giá trị tinh hoa của thời đại về Việt Nam. Đây sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt cho ngành công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.