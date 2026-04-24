Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: PVOIL thay đổi nhân sự cấp cao, tiếp đà tăng trưởng

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn, Công ty mẹ của PVOIL là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Dương Mạnh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội gồm: ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, năm 2025 dù đối mặt nhiều thách thức từ giá dầu giảm, nhu cầu chững lại và tác động thiên tai, PVOIL vẫn hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu: sản lượng lập kỷ lục trên 6 triệu m³/tấn; doanh thu hợp nhất đạt 151,6 ngàn tỉ đồng, vượt 56% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 654 tỉ đồng và phát triển mới 117 CHXD. Trong giai đoạn 2021–2025 ghi nhận tăng trưởng vượt bậc khi sản lượng tăng hơn 2 lần, doanh thu hơn 3 lần, lập kỷ lục 4 năm liên tiếp, điều này giúp PVOIL xếp hạng 88 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500). Hệ thống bán lẻ cũng đạt gần 1.000 CHXD, tăng hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Bước sang năm 2026, PVOIL đặt mục tiêu doanh thu 150,7 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 820 tỉ đồng; tập trung đảm bảo nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, triển khai xăng E10 toàn hệ thống từ tháng 4-2026 và kinh doanh Jet A-1 từ quý IV-2026, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và dịch vụ phi xăng dầu. Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 70.000 tỉ đồng, nguồn cung được đảm bảo thông suốt và hiệu quả kinh doanh được giữ vững nhờ quản trị linh hoạt trước biến động thị trường.

Trong phần thảo luận, Ban Chủ tọa đã làm rõ các nội dung cổ đông quan tâm, gồm: phát triển trạm sạc xe điện tại CHXD phủ 60% hệ thống và hơn 1000 tủ đổi pin xe máy điện; kế hoạch vận hành mảng nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ quý IV-2026; lộ trình triển khai nhiên liệu sinh học với hạ tầng pha chế sẵn sàng với công suất lớn; công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao; cùng kế hoạch chuyển niêm yết lên HOSE dự kiến vào năm 2027.

Một nội dung trọng tâm của Đại hội là kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Cao Hoài Dương theo thông báo của cổ đông Petrovietnam về thay đổi Người đại diện vốn và ông Nguyễn Đức Kện (Trưởng ban Kiểm soát) do nghỉ hưu; đồng thời bầu bổ sung ông Dương Mạnh Sơn, bầu ông Nguyễn Mậu Dũng vào HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Nam vào Ban Kiểm soát. Ngay sau đó, HĐQT và Ban Kiểm soát đã họp, bầu ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Lê Vinh Văn làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Thay mặt cổ đông lớn Petrovietnam phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng của PVOIL trong năm 2025 và giai đoạn 5 năm vừa qua. Đặc biệt, ông biểu dương nỗ lực của PVOIL trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu bất chấp những khó khăn do xung đột địa chính trị vùng Vịnh.

Ban lãnh đạo Tổng công ty tri ân ông Cao Hoài Dương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của PVOIL

Về công tác nhân sự cấp cao, lãnh đạo Petrovietnam cho biết, việc điều động cán bộ nằm trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn. Cụ thể, ông Cao Hoài Dương được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn và ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, được giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL. Đánh giá cao trình độ, năng lực quản trị và bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác của cả hai lãnh đạo qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt, ông Bùi Minh Tiến tin tưởng trên cương vị mới, hai lãnh đạo sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam cũng như PVOIL trong giai đoạn tới.

Ban lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa tri ân ông Nguyễn Đức Kện - Trưởng Ban Kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của PVOIL đã kết thúc thành công tốt đẹp. Toàn bộ nội dung tại Đại hội đều được thông qua với tỉ lệ nhất trí cao. Đây chính là tiền đề và nền tảng vững chắc để PVOIL triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, đồng thời tạo đà bứt phá cho chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.