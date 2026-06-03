V-Wealth: Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026

Ngày 28-5-2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, V-Wealth - nền tảng quản lý tài sản và đầu tư của VietinBank đã xuất sắc được vinh danh giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Khối Ngân hàng Bán lẻ đại diện VietinBank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ra mắt trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile từ cuối năm 2025, V-Wealth được phát triển theo định hướng "One App - All Wealth", tích hợp các giải pháp quản lý tài sản và đầu tư trên cùng một hệ sinh thái số thống nhất. Chỉ sau chưa đầy nửa năm triển khai phiên bản đầu tiên, đến nay V-Wealth đã chính thức trình làng nhiều tính năng, sản phẩm vượt trội, hướng tới xây dựng trải nghiệm đầu tư cá nhân hóa theo từng "gu" đầu tư, phù hợp với nhu cầu quản lý tài sản ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đầu tư theo "Gu" - Cá nhân hóa theo khẩu vị tài chính

Với định hướng khách hàng là trung tâm, V-Wealth cung cấp công cụ Risk Profile giúp người dùng hiểu rõ phong cách đầu tư của bản thân. Chỉ với vài câu hỏi khảo sát, hệ thống sẽ phân tích mức độ chấp nhận rủi ro và gợi ý định hướng phân bổ tài sản phù hợp, "chuẩn gu" của mỗi người ngay từ bước đầu tiên.

Quản lý danh mục tài sản đầu tư trên một nền tảng

Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt cho từng nhu cầu tài chính, khách hàng có thể quản lý tài sản, theo dõi hiệu quả đầu tư và biến động danh mục ngay trên nền tảng V-Wealth tại VietinBank iPay Mobile. Các thông tin về giá trị tài sản, tỷ trọng phân bổ hay hiệu quả tăng trưởng được trực quan hóa thông qua hệ thống dashboard và biểu đồ tổng hợp, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi danh mục và chủ động điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn thị trường.

Tự động tối ưu dòng tiền nhãn rỗi

Đầu tư tự động là một giải pháp nổi bật giúp V-Wealth ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026, đồng thời thể hiện định hướng của VietinBank trong việc đưa trải nghiệm đầu tư trở nên thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn trên nền tảng số. Giải pháp được phát triển từ nhu cầu thực tế của khách hàng, khi luôn tồn tại những khoản tiền tạm thời chưa sử dụng trên tài khoản thanh toán nhưng chưa được tối ưu hiệu quả sinh lời. Từ đó, VietinBank đưa ra giải pháp Đầu tư tự động với ba giá trị cốt lõi: an toàn, linh hoạt và tối ưu hiệu quả sinh lời, giúp khách hàng vừa chủ động trong chi tiêu hàng ngày, vừa tận dụng hiệu quả phần tiền nhàn rỗi ngay trên nền tảng V-Wealth mà không cần nhiều thao tác.

Mở rộng hệ sinh thái giải pháp đầu tư

Đáng chú ý, VietinBank là ngân hàng đầu tiên ra mắt Smart Savings – giải pháp tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến dành cho khách hàng nước ngoài, được tích hợp trực tiếp trên nền tảng V-Wealth thuộc ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Sản phẩm mang đến trải nghiệm gửi tiền thuận tiện, minh bạch và dễ dàng quản lý với lãi suất hấp dẫn ngay trên hệ sinh thái ngân hàng số.

Song song với đó, V-Wealth từng bước mở rộng hệ sinh thái giải pháp đầu tư số với đa dạng danh mục như chứng chỉ quỹ, digiGOLD (vàng, bạc), trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giải pháp tích lũy đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính. Nhờ danh mục chọn lọc cùng trải nghiệm liền mạch, V-Wealth giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tập trung vào danh mục đầu tư cá nhân hóa theo mục tiêu của mình.

Việc V-Wealth được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 là minh chứng cho chiến lược dịch chuyển mạnh mẽ theo xu hướng toàn cầu "One App - All Wealth", mở ra không gian quản lý tài sản thông minh, tinh gọn và cá nhân hóa cho hàng triệu khách hàng của VietinBank.



