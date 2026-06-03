Meraki Land hợp tác IHG phát triển hai dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi và nhu cầu lưu trú chất lượng cao gia tăng, sự tham gia của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế đang góp phần tạo thêm động lực cho thị trường nghỉ dưỡng trong nước. Do vậy, việc ký kết giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts giúp bổ sung thêm nguồn cung cho phân khúc cao cấp tại khu vực phía Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị diễn ra ngày 3/6 tại TP.HCM. Theo nội dung công bố, hai dự án sẽ được triển khai gồm Regent Ho Tram tại Hồ Tràm và Crowne Plaza Saigon Binh Duong tại Thuận An, Bình Dương.

Đây được xem là bước mở rộng mới của IHG Hotels & Resorts tại Việt Nam trong bối cảnh tập đoàn này đang đẩy mạnh hiện diện ở nhiều phân khúc từ nghỉ dưỡng hạng sang đến khách sạn phục vụ khách doanh nhân.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hợp tác không chỉ hướng đến phát triển các công trình lưu trú mà còn kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo thêm việc làm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng giám đốc Meraki Land, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển các dự án gắn với yếu tố văn hóa địa phương và trải nghiệm sống lâu dài.

"Chúng tôi tin rằng bất động sản không chỉ là những công trình được xây dựng bằng vật liệu, mà phải là những không gian sống được kiến tạo bằng tâm huyết, cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc về vùng đất đó. Với Meraki Land, mỗi dự án là một ‘biểu tượng sống’ mang linh hồn văn hóa bản địa, được phát triển theo chuẩn mực toàn cầu để tạo nên những giá trị có thể trường tồn cùng thời gian", bà Hương chia sẻ.

Theo doanh nghiệp, các dự án được phát triển theo định hướng kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế với các giá trị văn hóa bản địa trong kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm dành cho khách hàng.

Trong hai dự án được công bố, Regent Ho Tram được xem là điểm nhấn đáng chú ý khi trở thành dự án mang thương hiệu Regent thứ hai của IHG tại Việt Nam, sau Regent Phu Quoc.

Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng sẽ có quy mô 220 phòng, bao gồm 110 suite, 30 Skyvilla Suite có hồ bơi riêng và 80 biệt thự nghỉ dưỡng từ 2 đến 4 phòng ngủ. Dự án còn tích hợp hệ thống nhà hàng, quầy bar, các tiện ích chăm sóc sức khỏe và nhiều hoạt động nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng, dự án còn phát triển 95 sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Regent. Đây là mô hình đang phát triển mạnh tại nhiều thị trường du lịch trên thế giới khi kết hợp giữa sở hữu bất động sản và dịch vụ quản lý, vận hành chuyên nghiệp của các thương hiệu khách sạn quốc tế.

Theo các chuyên gia trong ngành, Hồ Tràm hiện là một trong những điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ lợi thế biển tự nhiên, khoảng cách kết nối thuận lợi với TPHCM và hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện.

Trong tương lai, sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống cao tốc kết nối khu vực Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm và các địa phương ven biển lân cận.

Song song với dự án nghỉ dưỡng ven biển, Crowne Plaza Saigon Binh Duong được phát triển theo định hướng phục vụ nhóm khách doanh nhân, chuyên gia quốc tế và khách công tác đang làm việc tại Bình Dương.

Khách sạn dự kiến khai trương vào năm 2029 với quy mô 221 phòng, nằm trong tổ hợp thương mại, bán lẻ và căn hộ cao cấp tại Thuận An. Dự án sẽ tích hợp hệ thống nhà hàng, hồ bơi, trung tâm thể hình cùng hơn 1.000 m² không gian hội họp và hội nghị.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương vẫn duy trì ở mức cao nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh. Điều này tạo điều kiện cho các mô hình khách sạn quốc tế mở rộng hiện diện tại địa phương.

Ở góc độ đối tác vận hành, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường phát triển nhanh của tập đoàn trong khu vực.

"Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007, chúng tôi đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại thị trường này. Hiện nay, IHG tự hào là đơn vị dẫn đầu phân khúc hạng sang, đồng thời là nhà vận hành lớn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược như Meraki Land, chúng tôi tiếp tục ra mắt những khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp thiết kế tinh tế với chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội", ông Vivek Bhalla cho biết.

Theo đại diện IHG, Regent Ho Tram sẽ là khách sạn Regent thứ hai của tập đoàn tại Việt Nam và cùng với InterContinental Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram góp phần nâng cao sức hút của khu vực này đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hiện IHG Hotels & Resorts sở hữu 24 khách sạn đang vận hành tại Việt Nam cùng 19 dự án trong danh mục phát triển. Tập đoàn đang tiếp tục mở rộng hiện diện ở nhiều phân khúc từ khách sạn hạng sang, nghỉ dưỡng cao cấp đến bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu.

Theo các chuyên gia, xu hướng hợp tác giữa các nhà phát triển bất động sản trong nước và các thương hiệu quản lý quốc tế đang trở thành động lực quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh du lịch tiếp tục phục hồi, các dự án nghỉ dưỡng và khách sạn quy mô lớn được kỳ vọng không chỉ tạo thêm nguồn cung lưu trú chất lượng cao mà còn góp phần thúc đẩy hạ tầng dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao hình ảnh điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.