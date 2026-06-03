Dấu ấn quốc tế hóa của Trường ĐH Quốc tế

Sau hơn hai thập niên hình thành và phát triển, Trường Đại học Quốc tế (IU) - Đại học Quốc gia TP HCM đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong về quốc tế hóa tại Việt Nam. Không chỉ nổi bật với mô hình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhà trường còn ghi dấu ấn nhờ chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tỉ lệ việc làm cao và năng lực nghiên cứu khoa học ngày càng được khẳng định.

Định hướng quốc tế với mô hình đào tạo bằng tiếng Anh

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Trường Đại học (ĐH) Quốc tế là việc sử dụng 100% tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu. Đây được xem là một trong những mô hình đào tạo khác biệt và tiên phong trong hệ thống giáo dục ĐH công lập tại Việt Nam. Việc học tập trong môi trường tiếng Anh xuyên suốt không chỉ giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành tư duy học thuật quốc tế, khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu và kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng ưu tiên nguồn nhân lực có khả năng hội nhập quốc tế, lợi thế này đã giúp sinh viên IU tự tin cạnh tranh tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để nhà trường xây dựng môi trường học thuật đa dạng, thu hút giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và hợp tác.

Môi trường dạy và học 100% tiếng Anh giúp trường ĐHQT có đa dạng sinh viên và tăng cường môi trường quốc tế dễ dàng

Hiện nay, Trường ĐH Quốc tế đào tạo 54 chương trình từ bậc ĐH đến tiến sĩ. Trong đó có 24 chương trình ĐH do nhà trường trực tiếp đào tạo, 14 chương trình ĐH liên kết với các trường ĐH đối tác quốc tế uy tín, 10 chương trình thạc sĩ và 6 chương trình tiến sĩ. Danh mục ngành học trải rộng ở nhiều lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, logistics, kỹ thuật xây dựng, công nghệ sinh học, kỹ thuật điện tử, quản trị kinh doanh, tài chính hay kỹ thuật y sinh.

Đáng chú ý, ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering - BME) được phát triển theo mô hình Kỹ sư Tài năng thuộc khối ngành STEM. Chương trình được xây dựng theo chuẩn quốc tế đạt chuẩn ABET của Mỹ, kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ và y học nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng nghiên cứu, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mô hình dạy học với hơn 90% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định của Trường ĐH Quốc tế đã giúp sinh viên khi tốt nghiệp nhanh chóng nhận được việc làm phù hợp và học lên cao hơn tại các nướ tiên tiến ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc trong hơn 20 năm qua

Song song với mở rộng quy mô đào tạo, nhà trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Hiện 92% chương trình đào tạo của Trường ĐH Quốc tế đã đạt kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn uy tín như AUN-QA, ASIIN, FIBAA, ABET và ACBSP. Tỉ lệ kiểm định cao cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc liên tục cải tiến chương trình, cập nhật nội dung giảng dạy và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp bằng cấp của sinh viên được công nhận rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập và làm việc tại nhiều quốc gia.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hiệu quả đào tạo của Trường ĐH Quốc tế được thể hiện rõ qua tỉ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Theo khảo sát của nhà trường, có tới 95% sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, hơn 49% sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong môi trường làm việc có yếu tố quốc tế. Điều này cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ cũng như khả năng thích ứng của sinh viên IU đáp ứng tốt yêu cầu của các doanh nghiệp toàn cầu.

Kết quả này đến từ sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và tuyển dụng. Mô hình đào tạo gắn với thực tiễn giúp sinh viên không chỉ vững kiến thức chuyên môn mà còn được trang bị kỹ năng mềm, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

Sự ghi nhận từ phía doanh nghiệp tiếp tục là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường. Theo khảo sát, 88% doanh nghiệp hài lòng với chất lượng sinh viên tốt nghiệp của IU. Các doanh nghiệp đánh giá cao năng lực chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy hội nhập quốc tế của sinh viên.

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Quốc tế trong một giờ học thực hành về tự động hoá

Không chỉ nổi bật trong đào tạo, Trường ĐH Quốc tế còn khẳng định vị thế của một đại học nghiên cứu với nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động khoa học và công nghệ. Trong giai đoạn 2020-2025, đội ngũ giảng viên và nhà khoa học của trường đã công bố 2.387 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI và Scopus.

Các công trình nghiên cứu tập trung vào nhiều lĩnh vực mũi nhọn có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ sinh học, logistics, kỹ thuật y sinh, năng lượng và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Nhiều nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán của doanh nghiệp và cộng đồng.

Thành tích nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần nâng cao uy tín học thuật của nhà trường mà còn tạo môi trường nghiên cứu năng động cho sinh viên. Ngay từ bậc ĐH, sinh viên IU đã có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học và công bố bài báo quốc tế dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, nhà khoa học giàu kinh nghiệm.

Với nền tảng đào tạo quốc tế, chất lượng được kiểm chứng cùng năng lực nghiên cứu ngày càng được khẳng định, Trường ĐH Quốc tế đang tiếp tục tạo nên những dấu ấn nổi bật trên hành trình phát triển. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhà trường còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tri thức Việt Nam trong thời đại hội nhập.