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03/06/2026 17:33

Tài xế dịch vụ "mê tít" VinFast Limo Green: Rộng, êm, mạnh và "cày tiền" quá hợp

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Không gian 7 chỗ rộng rãi, vận hành êm ái, động cơ mạnh cùng chi phí sử dụng thấp đang giúp VinFast Limo Green "đốn tim" nhiều tài xế dịch vụ.

Với các chủ xe, mẫu MPV điện này không chỉ mang lại trải nghiệm tốt cho hành khách mà còn trở thành phương án kinh doanh hiệu quả mỗi ngày.

Rộng, êm, mạnh: Bộ ba khiến tài xế "chấm" Limo Green

Tài xế dịch vụ "mê tít" VinFast Limo Green: Rộng, êm, mạnh và "cày tiền" quá hợp - Ảnh 1.

Sau hơn 2 tháng sử dụng Limo Green để chạy dịch vụ, với quãng đường khoảng 20.000 km, anh Tuấn Hạnh (phường Tân Mai, Hà Nội) đánh giá cao tính thực dụng của mẫu MPV điện nhà VinFast. Từ không gian ngồi, độ thoải mái cho hành khách đến cảm giác lái mỗi ngày, Limo Green đáp ứng đúng những yếu tố tài xế dịch vụ cần nhất khi khai thác xe cường độ cao.

"Chúng ta có một chiếc xe rộng rãi, thoải mái kể cả khi chở đủ 7 người với hàng 2 có khoảng để chân rộng rãi, và hàng ghế thứ 3 dư dả cả về không gian và các tiện ích", anh Hạnh nhận xét. Anh cũng cho rằng, ở nhiều mẫu MPV 7 chỗ phổ thông, hàng ghế cuối thường chỉ phù hợp cho trẻ em hoặc các chuyến đi ngắn. Tuy nhiên, trên Limo Green, khoảng để chân rộng, đùi được đỡ tốt và cảm giác ngồi không bí bách.

Ở góc nhìn của một chủ xe dùng Limo Green cho thuê tự lái, anh Tony Phùng cũng có chung đánh giá về sự thoải mái của mẫu MPV điện nhà VinFast. Theo anh, "cái êm" của Limo Green đến từ không gian trong xe lẫn đặc tính vận hành của động cơ điện.

"Sự êm ái đến từ động cơ điện vận hành yên tĩnh, giúp hành khách thoải mái hơn trong suốt hành trình", anh Tony Phùng nói.

Reviewer này cũng cho rằng, động cơ điện trên Limo Green không chỉ êm ái mà vận hành còn vô cùng mạnh mẽ với công suất 150 kW và mô-men xoắn 280 Nm - những thông số vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

"Xe điện không bị hao phí năng lượng nhiều như xe động cơ đốt trong, sức mạnh từ động cơ được truyền thẳng tới bánh xe nên hiệu năng của xe rất tốt và mạnh mẽ. Tốc độ được kéo lên 120 km/h rất nhanh và đơn giản", anh Tony Phùng cho biết. Anh cũng đánh giá cao hệ thống treo liên kết đa điểm trên Limo Green - trang bị hiếm gặp ở các mẫu xe xăng cùng tầm giá.

"Cày tiền" nhàn tênh, không lo chi phí

Bên cạnh khả năng vận hành, yếu tố kinh tế chính là lý do khiến Limo Green trở thành cái tên "đắt hàng" trong phân khúc xe dịch vụ. Với anh Tony Phùng, lợi thế miễn phí sạc hiện tại giúp bài toán kinh doanh cho thuê tự lái trở nên hấp dẫn hơn. Khách thuê đi xa nhẹ gánh chi phí năng lượng, còn chủ xe có thêm lợi thế thu hút khách.

Tài xế dịch vụ "mê tít" VinFast Limo Green: Rộng, êm, mạnh và "cày tiền" quá hợp - Ảnh 2.

"Chi phí của Limo Green là cực kỳ hợp lý do được miễn phí sạc đến ngày 10-2-2029. Trong khi chi phí bảo dưỡng gần như không có khoản nào đáng kể ngoài thay dầu phanh và lọc gió điều hòa. Có lẽ phần chi phí tốn nhất là… gửi xe và cầu đường", anh Tony Phùng tính toán.

Anh dẫn ví dụ một chuyến đi Cam Ranh tổng quãng đường 800-900 km, nếu sử dụng xe xăng sẽ tốn đáng kể tiền nhiên liệu. Trong khi đó, với lợi thế được miễn phí sạc (tối đa 10 lần/tháng), cả chủ xe và khách thuê đều tiết kiệm được cả triệu đồng, đây là lợi thế lớn với mô hình cho thuê tự lái.

Trong khi đó, theo anh Đức Sơn, chủ xe Limo Green chạy dịch vụ trên nền tảng của Green SM, anh được miễn phí sạc không giới hạn số lần nên không phải lo lắng về chi phí vận hành. Anh Sơn cho rằng, với chính sách của VinFast và Green SM, tài xế có thể tập trung vào tần suất nhận chuyến và chất lượng phục vụ, thay vì liên tục tính toán chi phí nhiên liệu như khi sử dụng xe xăng.

Cũng theo anh Sơn, một điểm cộng khác khi vận doanh bằng xe điện là hệ thống trạm sạc. Trong hành trình mới đây từ Hà Nội đi Mộc Châu, mật độ trạm sạc dày đặc, gần các tuyến đường lớn đã giúp anh hoàn toàn yên tâm khi đi đường dài.

Với loạt ưu điểm không gian rộng, treo êm, động cơ mạnh, chi phí sạc và bảo dưỡng thấp, Limo Green tiếp tục trở thành công cụ sinh lời "chuẩn không cần chỉnh" của giới kinh doanh dịch vụ.

An Mai
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