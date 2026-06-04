Unlock hè này với kem ngon, quà xịn từ Celano x 7-Eleven

Theo đó, khi mua các sản phẩm kem Celano hoặc Merino với hóa đơn từ 50.000 đồng tại 7-Eleven, khách hàng sẽ nhận được 1 lượt quay may mắn trên ứng dụng 7-Eleven App. Một cây kem mát lạnh giữa mùa hè đôi khi lại là "vé mở khóa" cho những phần quà cực bất ngờ.

Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng 7-Eleven App sau khi mua hàng, tìm banner chương trình "Ăn Kem Celano Slay – Cơ Hội Trúng Ngay iPhone 17 Pro Max" và nhấn "Quay ngay" để thử vận may của mình. Kết quả sẽ hiển thị ngay lập tức trên ứng dụng.

Kho quà tặng lần này chắc chắn sẽ khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Hàng ngàn phần thưởng hấp dẫn đang đợi "người may mắn" rinh về như: 1 iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá gần 37 triệu đồng; 4 tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 trị giá 3 triệu đồng; 100 voucher mua kem Celano, Merino trị giá 200.000 đồng; 300 voucher mua kem Celano, Merino trị giá 100.000 đồng; 1.500 voucher mua kem Celano, Merino trị giá 20.000 đồng.

Chương trình hiện đang áp dụng tại toàn bộ hệ thống 7-Eleven trên toàn quốc. Đây chắc chắn sẽ là một chiếc "mood" mùa hè mát lạnh dành cho team mê kem, mê săn quà.

Hãy rủ thêm bạn bè, người thân ghé 7-Eleven gần nhất để vừa giải nhiệt cùng Celano, Merino vừa thử vận may với loạt quà "xịn sò" của mùa hè này nhé!