Lan tỏa tinh thần phục vụ từ ngành nước thành phố

Đưa việc học Bác vào từng nhiệm vụ cụ thể

Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) nhiều năm qua là một trong những tập thể tiêu biểu trong việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động. Xác định thực hiện Kết luận 01-KL/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Tổng Công ty triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số theo phương châm "Đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên, người lao động".

Nhiều mô hình như văn phòng điện tử, chữ ký số, phòng họp không giấy, số hóa hồ sơ tài liệu, phần mềm quản lý tài liệu điện tử,… được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và xây dựng môi trường làm việc hiện đại.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Văn phòng SAWACO duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng, kiểm tra giám sát và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống ngành cấp nước TP.HCM. Với những kết quả đạt được, chi bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giữ vững vai trò nguồn cấp nước chủ lực

Giữa mạng lưới cấp nước rộng lớn của TP.HCM, Nhà máy nước Thủ Đức nhiều năm qua luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi đảm nhận cung cấp khoảng một phần ba tổng sản lượng nước sạch của toàn hệ thống SAWACO. Không chỉ duy trì công suất ổn định, đơn vị còn chủ động điều tiết, hỗ trợ toàn hệ thống trong các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân thành phố.

Để giữ vững vai trò là một trong những nguồn cấp nước chủ lực của thành phố, Đảng bộ Nhà máy nước Thủ Đức luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn và tinh thần phục vụ người dân. Việc học Bác không dừng ở các phong trào thi đua mà được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả trong từng khâu vận hành hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy nước Thủ Đức luôn sẵn sàng phối hợp điều tiết nguồn nước, hỗ trợ toàn hệ thống khi nhu cầu sử dụng tăng cao hoặc xảy ra sự cố, góp phần đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân TP.HCM. Song song với nhiệm vụ sản xuất, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và duy trì đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, Đảng ủy Nhà máy nước Thủ Đức luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, duy trì đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn và lan tỏa các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất. Những nỗ lực đó góp phần giúp Đảng bộ Nhà máy nước Thủ Đức nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà máy cũng trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống, đồng thời là điểm đến trong chương trình "SAWACO Tour – Hành trình tìm hiểu lịch sử ngành cấp nước thành phố". Từ những nỗ lực bền bỉ đó, Nhà máy nước Thủ Đức tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống cấp nước TP.HCM, góp phần giữ ổn định dòng nước sạch cho hàng triệu người dân thành phố.

Các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) được biểu dương với thành tích xuất sắc trong học tập Bác

Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ

Ông Lê Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, là một trong những cá nhân tiêu biểu của SAWACO trong việc đưa học tập và làm theo Bác gắn với đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phát huy vai trò người đứng đầu, ông đã lãnh đạo toàn diện Đảng bộ và doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn quản lý. Năm 2025, đơn vị đạt lợi nhuận sau thuế 55,4 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; bước sang quý I/2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với sản lượng đạt hơn 25,8 triệu m³, doanh thu hơn 302 tỉ đồng.

Song song đó, công tác giảm thất thoát nước tiếp tục đạt hiệu quả tích cực qua nhiều năm. Đơn vị cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với 428 điểm giám sát thông minh, triển khai định danh khách hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Không chỉ tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, ông Lê Hữu Quang còn quan tâm xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp phòng truyền thống ngay tại khu vực giao dịch khách hàng của công ty. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, gắn trực tiếp với nhiệm vụ phục vụ nhân dân và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngành nước.

Lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành nước

Anh Nguyễn Ngọc Hon là gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ SAWACO với nhiều hoạt động nổi bật trong công tác chuyên môn lẫn phong trào đoàn thanh niên. Là Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn đồng thời giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên công ty, anh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công việc và rèn luyện bản thân.

Trong công tác chuyên môn, anh tích cực tham gia các giải pháp kiểm soát chất lượng nước, góp phần đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định. Đồng thời, anh cùng tập thể chi bộ duy trì tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt và góp phần xây dựng chi bộ "4 tốt".

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành nước, anh Nguyễn Ngọc Hon còn triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực như "Thanh niên xung kích cải tiến kỹ thuật", "Tuyên truyền nước sạch vì cộng đồng", "Câu lạc bộ tiếng Anh", "Hành trình về nguồn"… Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong đoàn viên thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và ý thức cống hiến của người lao động trẻ trong ngành nước thành phố.

Nhiều tập thể, cá nhân ngành nước TP HCM được biểu dương nhờ những cách làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Điều đáng ghi nhận là nhiều mô hình, cách làm tại SAWACO đang từng bước tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, vận hành và chất lượng phục vụ người dân. Từ những công việc thầm lặng mỗi ngày, nhiều tập thể, cá nhân của ngành nước thành phố đang góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức phục vụ cộng đồng – những giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay.