31/10/2025 10:05

Swire Coca-Cola tại Việt Nam:Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững

Giữa bối cảnh môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng, Swire Coca-Cola tại Việt Nam (SCC VN) đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt tập trung vào con người.

Giúp đồng kiến tạo nên văn hóa tin tưởng, thấu hiểu và nuôi dưỡng tài năng (Trust, Care, and investment in talent). Ngay cả trong những giai đoạn đầy thử thách, đội ngũ Swire Coca-Cola vẫn luôn kiên cường, thích ứng và tỏa sáng - đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của Swire Coca-Cola tại Việt Nam.

Swire Coca-Cola tại Việt Nam:Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững - Ảnh 1.

Trong năm 2025, SCC VN tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất khu vực khi được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 trong 06 năm liên tiếp và đạt thêm ba danh hiệu nổi bật: Most Caring Company, Sustainable Workplace và Tech Empowerment.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho các sáng kiến nhân sự bền vững mà còn là minh chứng cho hành trình không ngừng nỗ lực vun đắp "hạnh phúc nơi làm việc" của hơn 4.000 nhân viên (trực tiếp và gián tiếp) trên toàn quốc.

Swire Coca-Cola tại Việt Nam:Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững - Ảnh 2.

03 bí quyết tạo nên sự thành công này của SCC VN:

Thứ nhất: "Con người là ưu tiên hàng đầu" - sức khỏe, an toàn và sự phát triển của hơn 4.000 nhân viên lên luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định vận hành của tổ chức.

Ngay cả trong những giai đoạn đầy thử thách, nhân viên luôn được lắng nghe nhiều hơn, giao tiếp tốt hơn, để cùng xây dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng và thấu hiểu.
Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa đề cao sự đa dạng và hòa nhập (DEI) giúp tôn vinh những khác biệt đã tạo nên hành trình gắn bó lâu dài của các thế hệ nhân viên - từ X, Y, Z đến những người đã đồng hành hơn 30 năm.

Thứ hai, sứ mệnh của SCC VN là "Cùng nhau chiến thắng" và trở thành người ủng hộ thực sự và liên tục cho con người, cho đối tác, cho cộng đồng và cho hành tinh.
Chính sứ mệnh này đã giúp đội ngũ Swire Coca-Cola Việt Nam luôn giữ vững tinh thần, động lực và sự gắn kết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Swire Coca-Cola tại Việt Nam:Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững - Ảnh 3.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo và nâng cao kỹ năng, khuyến khích luân chuyển nội bộ, và trao quyền cho các nhóm được chủ động tham gia các dự án liên phòng ban là cách mà SCC VN xây dựng một đội ngũ tự tin, không chỉ sẵn sàng vượt qua thay đổi mà hơn thế là dẫn dắt sự thay đổi.

