Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) vừa phối hợp cùng UBND phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM tổ chức thành công chương trình "Vui Tết cùng Coca-Cola".

Chương trình cộng đồng thường niên "Vui Tết Cùng Coca-Cola" đã trải qua hành trình 18 năm. Với chủ đề "Diệu kỳ trao tay, Điều may nhân khắp", chương trình Vui Tết cùng Coca-Cola năm 2024 sẽ trao tặng 2.450 phần quà với tổng giá trị hơn 1,4 tỉ đồng đến với người dân và các hộ gia đình khắp 16 tỉnh thành trên toàn quốc bao gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Đăk Nông, Bến Tre, TP HCM, Long An và An Giang.

Theo ông Peeyush Sharma, Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam, "Vui Tết cùng Coca-Cola" đã ghi dấu ấn như một chương trình cộng đồng đặc trưng không chỉ mang đến những hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là nguồn động viên và tạo động lực, mang lại niềm tin để người nghèo và gia đình yếu thế vươn lên trong cuộc sống.