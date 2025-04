Ngày hội việc làm: Cầu nối cho người lao động và doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số

19:27

Vietjet vừa được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á năm 2016 do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn. Giải thưởng được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp châu Á trong lĩnh vực nhân sự.