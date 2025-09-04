Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

Tối Chủ nhật ngày 07-09-2025, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 đêm đầu tiên của Vòng chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 20 – năm 2025, cuộc thi mang dấu mốc đặc biệt trong hành trình gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương, vọng cổ của dân tộc.

Trải qua nhiều vòng thi Tuyển chọn hồi hộp và kịch tính, cùng với sự yêu thương và ủng hộ của quý vị khán giả mộ điệu, 9 gương mặt đầy triển vọng đã xuất sắc ghi tên mình vào Vòng chung kết cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 20 – năm 2025.

Chuông vàng vọng cổ không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, mà còn là chiếc cầu nối đưa những giá trị cải lương Nam bộ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong suốt 20 năm đồng hành cùng chương trình, Saigonbank tự hào đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa nghệ thuật cải lương.

Sự đồng hành bền bỉ này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Saigonbank, mà còn là niềm vinh dự khi được cùng cộng đồng gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

Đêm thi đầu tiên của vòng Chung kết hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Kính mời Quý khán giả cùng đón xem và cổ vũ cho các thí sinh, để tiếp thêm động lực cho các em trên con đường gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương.

Cùng Saigonbank chung tay giữ lửa đam mê vọng cổ, cùng sẻ chia những giá trị văn hóa Việt Nam.