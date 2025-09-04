Thị trường
04/09/2025 15:05

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

In bài viết

Đêm đầu tiên Vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20, năm 2025 – Lan tỏa sức trẻ, nối dài hành trình văn hóa

Tối Chủ nhật ngày 07-09-2025, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 đêm đầu tiên của Vòng chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 20 – năm 2025, cuộc thi mang dấu mốc đặc biệt trong hành trình gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương, vọng cổ của dân tộc.

Trải qua nhiều vòng thi Tuyển chọn hồi hộp và kịch tính, cùng với sự yêu thương và ủng hộ của quý vị khán giả mộ điệu, 9 gương mặt đầy triển vọng đã xuất sắc ghi tên mình vào Vòng chung kết cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 20 – năm 2025.

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương- Ảnh 1.

Chuông vàng vọng cổ không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, mà còn là chiếc cầu nối đưa những giá trị cải lương Nam bộ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong suốt 20 năm đồng hành cùng chương trình, Saigonbank tự hào đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa nghệ thuật cải lương.

Sự đồng hành bền bỉ này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Saigonbank, mà còn là niềm vinh dự khi được cùng cộng đồng gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

Đêm thi đầu tiên của vòng Chung kết hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Kính mời Quý khán giả cùng đón xem và cổ vũ cho các thí sinh, để tiếp thêm động lực cho các em trên con đường gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương.

Cùng Saigonbank chung tay giữ lửa đam mê vọng cổ, cùng sẻ chia những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương- Ảnh 2.Gala Chuông vàng vọng cổ: Hành trình 20 năm giữ hồn dân tộc - Lan tỏa tình yêu nghệ thuật cải lương

Năm 2025, Chuông vàng vọng cổ hân hoan diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

PV

TIN LIÊN QUAN

Thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" thăm nghệ sĩ lão thành

Văn hóa - Văn nghệ 01:39

"Chuông vàng vọng cổ" do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức suốt 20 năm qua.

Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi nói gì khi ngồi "ghế nóng" mùa thứ 20 "Chuông vàng vọng cổ"?

Văn hóa - Văn nghệ 08:25

(NLĐO) – Võ Minh Lâm và 2 đồng nghiệp nữ là những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của "Chuông vàng vọng cổ". Hôm nay trên HTV9 lúc 12 giờ 30 phút, họ nói gì?

Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi ngồi ghế nóng "Chuông vàng vọng cổ lần 20 – 2025"

Văn hóa - Văn nghệ 18:04

(NLĐO) – Giải Chuông vàng tăng giá 150 triệu đồng; Chuông bạc 80 triệu đồng và Chuông đồng 50 triệu đồng. Đó là những con số phấn khởi.

từ khóa : Chuông vàng vọng cổ, Chuông vàng vọng cổ 2025, vòng chung kết, văn hóa Việt Nam, Saigonbank
Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Tiêu dùng 14:20

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hệ thống TTTM Vincom đã thu hút gần 5 triệu lượt khách, ghi nhận hàng triệu giao dịch mua sắm - ẩm thực.

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

Thị trường 10:08

Tùy theo ngành hàng muốn mua sắm, người tiêu dùng nằm lòng một số lưu ý dưới đây để trải nghiệm mua sắm trọn vẹn

Tiếng hát từ triệu con tim SHB vang vọng trong ngày Quốc khánh

Tiếng hát từ triệu con tim SHB vang vọng trong ngày Quốc khánh

Ngân hàng 20:46

Vào đúng 14 giờ ngày 2-9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức hoạt động đặc biệt, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Ấn tượng từ chiến dịch “An tâm vui sắm”

Ấn tượng từ chiến dịch “An tâm vui sắm”

Thị trường 18:03

Chiến dịch “An Tâm Vui Sắm” do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương thực hiện đã khép lại với những kết quả ấn tượng

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Thị trường 15:47

Pharmacity khép lại chuỗi hoạt động trong đại lễ A80, ghi dấu ấn đẹp về sự tri ân và trách nhiệm với cộng đồng trong dịp Quốc khánh.

Dịch vụ vận hành cho tỉ phú thế giới có mặt tại Việt Nam

Dịch vụ vận hành cho tỉ phú thế giới có mặt tại Việt Nam

Bất động sản 13:50

Haus Residences gồm 68 căn Sky Villas & Sky Mansions nằm trong tổ hợp Haus Da Lat với vị trí kim cương trước mặt hồ Xuân Hương

Ngành nước: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Ngành nước: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Doanh nghiệp 08:50

Cấp nước là ngành đặc thù, không chỉ có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn phục vụ nhu cầu, đời sống hằng ngày của người dân


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn