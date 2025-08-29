Thị trường
29/08/2025 17:28

Gala Chuông vàng vọng cổ: Hành trình 20 năm giữ hồn dân tộc - Lan tỏa tình yêu nghệ thuật cải lương

Năm 2025, Chuông vàng vọng cổ hân hoan diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Gala Chuông vàng vọng cổ: Hành trình 20 năm giữ hồn dân tộc - Lan tỏa tình yêu nghệ thuật cải lương- Ảnh 1.

Saigonbank tự hào là đơn vị tài trợ xuyên suốt 19 năm của chương trình Chuông vàng vọng cổ từ những mùa giải đầu tiên còn khiêm tốn về quy mô, cho đến hiện tại - khi chương trình đã bước sang cột mốc 20 năm và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. Saigonbank và Chuông vàng vọng cổ đã trở thành một cặp thương hiệu gắn kết với nhau và ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân.

Hành trình quảng bá cho mùa thi năm nay là chương trình "Âm thanh phù sa", được tổ chức tại Hà Nội, An Giang, Cà Mau và TP HCM với các hoạt động, sự kiện kết nối các thế hệ nghệ sĩ, thí sinh và công chúng yêu cải lương. Ban tổ chức đã có những hoạt động xã hội dành cho các thí sinh với nhiều nội dung ý nghĩa, trong đó có hoạt động tri ân các nghệ sĩ lão thành, ngoài ra các thí sinh còn có các cuộc giao lưu, kết nối tại Vùng 2 Hải quân (TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là TP HCM) và Trường Đại học Bình Dương. Đây là cơ hội để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng về giá trị của nghệ thuật truyền thống đến với lực lượng thanh niên, sinh viên và các chiến sĩ. Mỗi mùa Chuông vàng vọng cổ còn là khoảnh khắc ấm áp để các nghệ sĩ cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua gắn bó với hành trình nghệ thuật. Đó là hành trình của niềm đam mê, của tình yêu cải lương luôn cháy bỏng trong tim người nghệ sĩ.

Cuộc thi chính thức khởi động từ tháng 5-2025, sau vòng Thử giọng, vòng Sơ tuyển cạnh tranh, rồi đến 4 đêm Tuyển chọn, những giọng ca nội lực và cảm xúc đã lần lượt tỏa sáng. Đến nay đã chính thức xác định được 9 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: "Gala Chuông vàng vọng cổ - Lần thứ 20, năm 2025" do Sở Văn hóa Thể thao TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, với sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Saigonbank", diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Phường Sài Gòn, TP HCM) vào tối Chủ nhật, ngày 31-8-2025. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 lúc 20 giờ, truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 45 phút. Kính mời Quý khán giả đón xem.

P.V
từ khóa : Chuông vàng vọng cổ, Chuông vàng vọng cổ 2025, Saigonbank, ngân hàng saigonbank
