Sản phẩm
03/06/2026 09:12

Ghé YEPO để nhận ngay sữa NuVi thơm ngon hè này

In bài viết

Hè về rồi! Nếu cuối tuần này vẫn chưa biết đưa các thiên thần nhỏ đi đâu để vừa vui chơi, vừa giải nhiệt thì nhớ lưu ngay YEPO vào danh sách nhé!

Tháp sữa NuVi đã sẵn sàng chờ đợi các khách hàng nhí

Tọa lạc tại 237 Bến Vân Đồn (Phường Khánh Hội, TP HCM), YEPO - DOG & ICE CREAM là điểm đến dành cho những người yêu thú cưng với mô hình cà phê kết hợp tương tác cùng các bé cún được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản.

Tại YEPO, các bé sẽ được gặp gỡ những "idol 4 chân" siêu đáng yêu, thoải mái vui đùa, khám phá thế giới thú cưng và thưởng thức những món kem mát lạnh đầy hấp dẫn trong một không gian xanh mát. Chưa hết, hè này, YEPO còn chuẩn bị thêm một bất ngờ nho nhỏ dành riêng cho các khách hàng nhí nữa đấy.

Bé cún MeMe cũng muốn thưởng thức NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Cam

Cụ thể, từ đầu tháng 6, YEPO sẽ triển khai chương trình tặng miễn phí sữa NuVi cho trẻ em đến quán. Theo đó, mỗi bé đi cùng gia đình hoặc người thân sẽ được nhận ngẫu nhiên một hộp NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Dâu hoặc vị Cam để thưởng thức. Không cần đổi điểm, không cần tham gia minigame hay thử thách nào, các bé chỉ cần "check in" YEPO là đã có quà rồi.

Điều thú vị là chương trình không giới hạn độ tuổi hay số lần nhận quà. Vì vậy, các "fan nhí" của YEPO cứ thoải mái ghé chơi cùng các boss đáng yêu nhé.

Ai sẽ là những vị khách đầu tiên nhận được NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Dâu/vị Cam tại YEPO?

Thông qua hoạt động này, YEPO mong muốn góp thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong hè này, để các bé không chỉ mang về một hộp sữa thơm ngon mà còn mang về thật nhiều tiếng cười sau mỗi lần ghé chơi.

Vậy nên nếu cuối tuần này chưa có kế hoạch gì, ba mẹ hãy đưa các bé đến ngay YEPO nhé!

Mai Anh
từ khóa : sữa NuVi
Sun Group triển khai Sun Express - trải nghiệm thủ tục an ninh và lên tàu bay không chạm

Sun Group triển khai Sun Express - trải nghiệm thủ tục an ninh và lên tàu bay không chạm

Dịch vụ 09:13

Sun Express - hệ thống sinh trắc học, cửa tự động sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, cho phép hành khách thực hiện thủ tục nhanh chóng, an toàn, không chạm.

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này

Sản phẩm 18:58

Mùa hè này, Celano chính thức collab cùng YEPO để tung ra chương trình khuyến mãi dành cho các tín đồ mê kem và mê đồ “cute”.

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Sản phẩm 18:34

Nutifood tham gia chuỗi triển lãm quốc tế ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Sản phẩm 11:42

1 năm trước, chị Lê Thị Ngọc Trang, chủ quán cà phê nhỏ ở An Giang, bất ngờ nhận giải 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè của Nước tăng lực Number 1.

Tài chính Mirae Asset và cuộc đua xây dựng niềm tin số

Tài chính Mirae Asset và cuộc đua xây dựng niềm tin số

Thị trường 11:30

Từ việc còn xa lạ với mã QR, ví điện tử, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 25,2 tỉ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị vượt 362 triệu tỉ đồng.

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Sản phẩm 17:08

Nắng nóng kéo dài, nhiều người tìm đến các loại nước giải khát như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để giải nhiệt, tiếp thêm năng lượng.

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Sản phẩm 09:21

Trong xây dựng, độ ổn định của vật liệu là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng công trình và tối ưu thi công.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn