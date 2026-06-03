Ghé YEPO để nhận ngay sữa NuVi thơm ngon hè này

Tháp sữa NuVi đã sẵn sàng chờ đợi các khách hàng nhí

Tọa lạc tại 237 Bến Vân Đồn (Phường Khánh Hội, TP HCM), YEPO - DOG & ICE CREAM là điểm đến dành cho những người yêu thú cưng với mô hình cà phê kết hợp tương tác cùng các bé cún được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản.

Tại YEPO, các bé sẽ được gặp gỡ những "idol 4 chân" siêu đáng yêu, thoải mái vui đùa, khám phá thế giới thú cưng và thưởng thức những món kem mát lạnh đầy hấp dẫn trong một không gian xanh mát. Chưa hết, hè này, YEPO còn chuẩn bị thêm một bất ngờ nho nhỏ dành riêng cho các khách hàng nhí nữa đấy.

Bé cún MeMe cũng muốn thưởng thức NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Cam

Cụ thể, từ đầu tháng 6, YEPO sẽ triển khai chương trình tặng miễn phí sữa NuVi cho trẻ em đến quán. Theo đó, mỗi bé đi cùng gia đình hoặc người thân sẽ được nhận ngẫu nhiên một hộp NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Dâu hoặc vị Cam để thưởng thức. Không cần đổi điểm, không cần tham gia minigame hay thử thách nào, các bé chỉ cần "check in" YEPO là đã có quà rồi.

Điều thú vị là chương trình không giới hạn độ tuổi hay số lần nhận quà. Vì vậy, các "fan nhí" của YEPO cứ thoải mái ghé chơi cùng các boss đáng yêu nhé.

Ai sẽ là những vị khách đầu tiên nhận được NuVi Sữa Tươi Trái Cây vị Dâu/vị Cam tại YEPO?

Thông qua hoạt động này, YEPO mong muốn góp thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong hè này, để các bé không chỉ mang về một hộp sữa thơm ngon mà còn mang về thật nhiều tiếng cười sau mỗi lần ghé chơi.

Vậy nên nếu cuối tuần này chưa có kế hoạch gì, ba mẹ hãy đưa các bé đến ngay YEPO nhé!