Căn hộ hướng biển: "Liều thuốc" tinh thần hiệu quả cho người thành thị

Giữa nhịp sống thành thị căng thẳng và ngột ngạt, căn hộ hướng biển được xem là "liều thuốc" chữa lành hiệu quả, vừa mang lại không gian sống chất lượng, vừa nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần một cách bền vững.

Những áp lực âm thầm nhưng dai dẳng

Cuộc sống thành thị mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng cuốn con người vào những áp lực vô hình ngày càng lớn. Từ tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù, chuỗi giờ làm việc kéo dài và gánh tài chính… áp lực cuộc sống nơi thành thị không hiện diện ồn ào, nhưng lại len lỏi, tích tụ mỗi ngày. Đáng nói hơn, nhiều người không nhận ra mình đang mệt mỏi cho đến khi sức khỏe thể chất và tinh thần đồng loạt "lên tiếng".

Chị Minh Thư (35 tuổi), nhân viên kế toán sống tại Hà Nội, chia sẻ: "Công việc kéo dài đến khuya, sáng sớm vội vã đưa con đi học, rồi lại lao vào guồng quay với những con số. Có những ngày tôi cảm thấy tinh thần cạn kiệt, chỉ mong được hòa mình vào thiên nhiên để tìm lại sự bình yên".

Bãi Biển Bảo Ninh với bờ cát trắng mịn màng và không khí trong lành là nơi thích hợp để tái tạo năng lượng và chữa lành tâm hồn. Ảnh: Regal Group

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới hơn 20% cư dân đô thị trên toàn cầu đang đối mặt với các vấn đề về lo âu, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ - một con số cảnh báo trong bối cảnh áp lực sống hiện đại ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, WHO cũng chỉ ra rằng, nồng độ bụi mịn (PM2.5) tại nhiều đô thị lớn tại Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM thường vượt ngưỡng an toàn từ 2–3 lần, đang gây hại trực tiếp đến hệ hô hấp, tim mạch và sức khỏe tâm thần cho những người dân sống tại đây.

Anh Nguyễn Duy Khánh, chuyên viên kinh doanh tại một công ty dược phẩm cũng đang đối mặt với cảm giác bức bối trong chính môi trường sống của mình. "Khói bụi, kẹt xe, áp lực giá cả tăng cao nơi thành thị khiến tôi mệt mỏi. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần vài buổi dã ngoại cuối tuần là đủ để tái tạo năng lượng. Nhưng rồi, có ngày tôi thức dậy mà không muốn đi làm, không muốn kết nối với ai. Bác sĩ nói tôi bị hội chứng kiệt sức tâm lý. Đó là lúc tôi hiểu mình phải thay đổi từ trong phong cách sống", anh Khánh chia sẻ.

Tìm lại sự cân bằng từ thiên nhiên, chữa lành bắt đầu từ nơi ở

Khi áp lực cuộc sống gia tăng, nhiều người thành thị có xu hướng tìm kiếm một giải pháp bền vững để tái tạo năng lượng và cân bằng lại tinh thần. Và căn hộ hướng biển, nơi không gian thiên nhiên hòa quyện cùng tiện ích hiện đại, đang trở thành lựa chọn ưu tiên, giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần một cách toàn diện.

Cuộc sống gần biển mang lại cảm giác vui vẻ, xua tan lo âu và mệt mỏi. Ảnh minh họa

Khác xa với không khí ngột ngạt, đầy khói bụi của thành phố, không khí gần biển chứa nguồn ion âm dồi dào, giúp thanh lọc không khí, hỗ trợ hô hấp mà còn giúp cân bằng hệ thần kinh, giảm căng thẳng và kích thích trao đổi chất. Nghiên cứu của Đại học Exeter (Anh) năm 2021 cũng cho thấy, những người sống gần biển có mức độ stress, lo âu và trầm cảm thấp hơn đáng kể so với người sống trong nội đô, nhờ vào hiệu ứng "blue space" - không gian có mặt nước tự nhiên như biển, sông, hồ. Không chỉ vậy, các nghiên cứu khoa học còn cho thấy thời gian sống gần biển giúp giảm đáng kể nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng, đồng thời kích thích sản sinh dopamine và serotonin - những "hormone hạnh phúc" mang lại cảm giác vui vẻ, xua tan lo âu và mệt mỏi.

Căn hộ bên biển là "liều thuốc" chữa lành hiệu quả, vừa mang lại không gian sống chất lượng, vừa nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần một cách bền vững. Ảnh: Regal Group

Chính những lợi ích ấy đã thôi thúc anh Minh Trường, nhân viên marketing tại Hà Nội lựa chọn định cư lâu dài tại vùng biển. "Sau nhiều năm chịu đựng khói bụi, kẹt xe và áp lực công việc, tôi quyết định đầu tư một căn hộ tại Regal Residence Đồng Hới. Mỗi sáng thức dậy giữa tiếng sóng biển, không khí trong lành và chuỗi tiện ích đầy đủ từ gym, bể bơi vô cực đến không gian thiền, tôi cảm thấy mình sống nhẹ nhõm, trọn vẹn và đầy năng lượng", anh chia sẻ.

Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng quý 4/2024 của Batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, hơn 90% người dân sẵn sàng chi trả cao hơn từ 5–10% cho các dự án có môi trường sống trong lành và phát triển theo hướng bền vững. Đây là minh chứng cho thấy người dân ngày càng quan tâm hơn đến một phong cách sống tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Trong thế giới ngày càng căng thẳng và chật chội bởi áp lực, xu hướng tìm về thiên nhiên để hồi phục năng lượng tinh thần đang trở thành lựa chọn sống mới. Căn hộ hướng biển - từng được xem là đặc quyền của giới nhà giàu nay đang lan rộng trong cộng đồng những người thành đạt, những người biết trân trọng sức khỏe, khao khát sống sâu, sống chất giữa nhịp sống hiện đại.