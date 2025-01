Hàng trăm khách hàng tham dự sự kiện mở bán chung cư Benhill

Bên cạnh những ưu thế về vị trí, mức giá, pháp lý chuẩn chỉnh và thi công chuẩn tiến độ, căn hộ Benhill còn dành "cơn mưa quà tặng" cho khách hàng.

Căn hộ "sinh lời tức khắc"

Từ khi ra mắt đến nay, căn hộ Benhill ngày càng tăng sức nóng khi là tâm điểm an cư và đầu tư giá trị thực "hiếm có khó tìm" tại trung tâm thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do đó, khi mở bán ngày 29-12 vừa qua do chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Benhouse Việt Nam và đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc tổ chức đã thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và đón chào nhiều chủ nhân căn hộ mới.

Bà Đặng Thị Duyên (đại diện Đất Xanh Miền Bắc) chia sẻ về thị trường bất động sản Bình Dương

Những phần quà giá trị như Yamaha Janus, tủ lạnh Samsung 307L, máy giặt LG Inverter 10kg… đã tìm được chủ nhân may mắn. Tại sự kiện, anh Lương Thái Nam (Đồng Nai), chủ căn hộ A22.01, hào hứng chia sẻ: "Vừa chốt căn đã may mắn trúng thêm máy giặt". Anh quyết định đặt cọc ngay 30% giá trị sau khi tham quan căn hộ mẫu Benhill và chứng kiến tiến độ xây dựng. Niềm vui nhân đôi khi anh là 1 trong 2 khách hàng trúng giải Vàng – máy giặt LG. Những phần quà tri ân không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng mà còn là lời cảm ơn chân thành từ Benhill đến các khách hàng đã tin tưởng và giao dịch thành công.

Anh Lương Thái Nam là 1 trong 2 khách hàng may mắn trúng giải Vàng

Với sự đón nhận sôi nổi từ khách hàng ngay trong sự kiện mở bán, đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ nhanh chóng thúc đẩy các hạng mục thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng tại dự án Benhill, hiện thực hóa cam kết bàn giao căn hộ tới khách hàng vào quý I/2026.

Đúng dự án, đúng thời điểm

Cũng tại sự kiện mở bán căn hộ Benhill, bà Đặng Thị Duyên - Giám đốc Kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc khu vực miền Nam chia sẻ "Giữa bối cảnh thị trường Bình Dương còn nhiều vướng mắc về pháp lý như hiện nay thì Benhill thực sự là một dự án hiếm hoi để khách hàng tiếp cận. Từ vị trí đắc địa, giá bán tốt, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo đến sự hỗ trợ thanh toán linh hoạt từ các ngân hàng, nếu không sở hữu ngay thời điểm này chắc có lẽ sẽ lâu lắm mới có một dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố có lợi với người mua như Benhill hiện nay".

Bà Duyên cũng nhấn mạnh thêm đây là thời điểm tốt nhất để quyết định mua nhà. Lý giải điều này, bà cho biết, theo bảng giá đất điều chỉnh HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành, giá đất ở nhiều tuyến đường đô thị tăng 30-80% so với giá hiện tại. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhà và giá các căn hộ chung cư xây dựng sau này bởi bảng giá đất mới, sát thị trường sẽ làm tăng chi phí đầu tư xây dựng các dự án, đẩy giá nhà lên cao so với trước đây. Vậy nên, với mức giá từ 28 triệu/m2 hiện nay cùng pháp lý minh bạch, Benhill chính là lựa chọn phù hợp nhất cho người mua.

Sa bàn tại Khu căn hộ mẫu giúp khách hàng hình dung rõ nét nhất về dự án Benhill

Theo thông tin từ đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc, hiện nay khi mua căn hộ Benhill, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tối đa 60% giá trị căn hộ. Các khoản vay sẽ được ngân hàng giải ngân và hỗ trợ lãi suất 0% tới 30 tháng. Sự hỗ trợ linh hoạt từ ngân hàng cũng là nền tảng để các gia đình nhẹ gánh tài chính khi mua nhà đồng thời giúp các nhà đầu tư có vốn vừa và nhỏ mạnh dạn đầu tư tại dự án tiềm năng này.

Đặc biệt với chính sách cam kết cho thuê trong vòng 12 tháng, lợi nhuận từ 4.5 triệu đến 12 triệu mỗi tháng tùy loại hình căn hộ cũng là lời khẳng định về tiềm năng cho thuê vô cùng lớn tại Benhill. Sau khi nhận nhà, chủ nhân trang bị thêm nội thất, có thể tự vận hành kinh doanh ngay với tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 5.5%/năm.

Như vậy, với số vốn đầu tư nhỏ cùng chính sách cam kết lợi nhuận, Benhill không chỉ là căn hộ an cư lý tưởng mà còn là sản phẩm đầu tư an toàn với tốc độ sinh lời, tăng giá ổn định. Sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra để hưởng chênh lệch tăng giá theo thời gian.