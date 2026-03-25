Thị trường
25/03/2026 18:00

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam

In bài viết

Năm 2026, CADIVI ghi dấu ấn với dòng dây điện không chì LF đạt chứng nhận TÜV Rheinland, đạt chuẩn chất lượng quốc tế và an toàn châu Âu.

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam - Ảnh 1.

Người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn dây điện dân dụng CADIVI tại cửa hàng thiết bị điện.

Nâng tầm chất lượng vì sự an toàn của người Việt

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50% với 1.000 – 1.200 đô thị trên cả nước. Sự gia tăng của các khu dân cư và công trình thương mại kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng điện, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn điện trong công trình dân dụng.

Theo thống kê, năm 2025, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, trong đó hơn 70% liên quan đến hệ thống và thiết bị điện. Thực tế này cho thấy việc kiểm soát chất lượng vật liệu điện, đặc biệt là dây điện, đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế nguy cơ chập điện, quá nhiệt và cháy nổ.

Nhận thức rõ trách nhiệm, CADIVI không ngừng nỗ lực đổi mới. Việc dây điện dân dụng không chì LF xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt của TÜV Rheinland – tổ chức kiểm định uy tín của Đức, thành lập từ năm 1872, là minh chứng rõ nét. Sản phẩm được thử nghiệm và đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, từ đặc tính kỹ thuật và vật liệu đến điều kiện sản xuất và năng lực duy trì chất lượng ổn định.

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam - Ảnh 2.

Dòng dây điện dân dụng không chì LF của CADIVI đạt chứng nhận TÜV Rheinland.

Đáng chú ý, chứng nhận không dừng ở một lần đánh giá mà đi kèm giám sát định kỳ hằng năm từ TÜV Rheinland, bảo chứng cho sự ổn định và nhất quán chất lượng của CADIVI theo thời gian. Việc duy trì tiêu chuẩn này góp phần thiết lập mặt bằng chất lượng ổn định hơn cho thị trường, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng yêu cầu của nhiều loại công trình có yêu cầu cao, từ nhà ở dân dụng, khu đô thị đến các công trình có yếu tố nước ngoài.

Bảo chứng chất lượng toàn cầu và cam kết phát triển xanh

Không chỉ tiên phong đạt chứng nhận TÜV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, CADIVI còn ứng dụng giải pháp vật liệu xanh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và bền vững cho ngành dây cáp điện Việt Nam.

Dòng dây điện dân dụng LF sử dụng vật liệu không chứa chì, đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dùng, hạn chế phát sinh khí độc khi có sự cố. Bước đi này hoàn toàn cộng hưởng với xu hướng xây dựng xanh trên toàn cầu và mục tiêu giảm tối thiểu 25% phát thải khí nhà kính đến năm 2030 của ngành xây dựng Việt Nam.

Việc tích hợp đồng thời các tiêu chí an toàn, chất lượng và bền vững trên cùng một dòng sản phẩm dây điện dân dụng nội địa tiếp tục khẳng định vai trò của CADIVI trong định hướng phát triển theo chiều sâu, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CADIVI, cho biết: "Chúng tôi cam kết nỗ lực để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận những sản phẩm dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe, tương tự các sản phẩm CADIVI đang cung cấp tại nhiều thị trường. Việc mang các chuẩn mực chất lượng quốc tế phục vụ thị trường nội địa cũng là cách chúng tôi tạo ra giá trị thiết thực và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác".

Thành lập năm 1975, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Sản phẩm CADIVI đáp ứng tiêu chuẩn TCVN và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC, UL, JIS, AS/NZS…được ứng dụng rộng rãi trong điện lực, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng.

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam - Ảnh 3.CADIVI đạt chuẩn TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng

CADIVI là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, khẳng định chuẩn chất lượng cho mọi công trình.

PV

TIN LIÊN QUAN

CADIVI kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Vững mạch dẫn, Sáng non sông”

Sản xuất - Kinh doanh 15:53

Ngày 6-10, CADIVI tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975–2025), dấu mốc ghi nhận hành trình nửa thế kỷ cống hiến, đồng hành sự phát triển của đất nước.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Thị trường 10:00

CADIVI được vinh danh Top 5 “Nơi làm việc tốt nhất ngành Sản xuất, chế biến, chế tạo 2025” và Top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” theo Anphabe.

Ngầm hóa lưới điện: Nền tảng cho đô thị hiện đại và dấu ấn của CADIVI trong các dự án trọng điểm

Thị trường 14:00

Ngầm hóa lưới điện đang trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu để nâng cấp hạ tầng đô thị tại Việt Nam.

từ khóa : CADIVI
Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Sống như nghỉ dưỡng với “view rừng, hướng biển” - Giấc mơ của các runner tại đô thị mới phía Nam

Sống như nghỉ dưỡng với “view rừng, hướng biển” - Giấc mơ của các runner tại đô thị mới phía Nam

Bất động sản 18:11

Từ 1 cung đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, Cần Giờ đang dần hé lộ một chuẩn sống khác biệt, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang nhịp điệu nghỉ dưỡng

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Tài chính 16:43

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online

Thị trường 16:43

Chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm đang dần trở thành ưu tiên của người tiêu dùng Việt trên thương mại điện tử, thay cho yếu tố giá rẻ trước đây.

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Doanh nghiệp 11:17

Sáng 22-3-2026, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn