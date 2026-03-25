CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam

Người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn dây điện dân dụng CADIVI tại cửa hàng thiết bị điện.

Nâng tầm chất lượng vì sự an toàn của người Việt

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50% với 1.000 – 1.200 đô thị trên cả nước. Sự gia tăng của các khu dân cư và công trình thương mại kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng điện, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn điện trong công trình dân dụng.

Theo thống kê, năm 2025, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, trong đó hơn 70% liên quan đến hệ thống và thiết bị điện. Thực tế này cho thấy việc kiểm soát chất lượng vật liệu điện, đặc biệt là dây điện, đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế nguy cơ chập điện, quá nhiệt và cháy nổ.

Nhận thức rõ trách nhiệm, CADIVI không ngừng nỗ lực đổi mới. Việc dây điện dân dụng không chì LF xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt của TÜV Rheinland – tổ chức kiểm định uy tín của Đức, thành lập từ năm 1872, là minh chứng rõ nét. Sản phẩm được thử nghiệm và đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, từ đặc tính kỹ thuật và vật liệu đến điều kiện sản xuất và năng lực duy trì chất lượng ổn định.

Dòng dây điện dân dụng không chì LF của CADIVI đạt chứng nhận TÜV Rheinland.

Đáng chú ý, chứng nhận không dừng ở một lần đánh giá mà đi kèm giám sát định kỳ hằng năm từ TÜV Rheinland, bảo chứng cho sự ổn định và nhất quán chất lượng của CADIVI theo thời gian. Việc duy trì tiêu chuẩn này góp phần thiết lập mặt bằng chất lượng ổn định hơn cho thị trường, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng yêu cầu của nhiều loại công trình có yêu cầu cao, từ nhà ở dân dụng, khu đô thị đến các công trình có yếu tố nước ngoài.

Bảo chứng chất lượng toàn cầu và cam kết phát triển xanh

Không chỉ tiên phong đạt chứng nhận TÜV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, CADIVI còn ứng dụng giải pháp vật liệu xanh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và bền vững cho ngành dây cáp điện Việt Nam.

Dòng dây điện dân dụng LF sử dụng vật liệu không chứa chì, đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dùng, hạn chế phát sinh khí độc khi có sự cố. Bước đi này hoàn toàn cộng hưởng với xu hướng xây dựng xanh trên toàn cầu và mục tiêu giảm tối thiểu 25% phát thải khí nhà kính đến năm 2030 của ngành xây dựng Việt Nam.

Việc tích hợp đồng thời các tiêu chí an toàn, chất lượng và bền vững trên cùng một dòng sản phẩm dây điện dân dụng nội địa tiếp tục khẳng định vai trò của CADIVI trong định hướng phát triển theo chiều sâu, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CADIVI, cho biết: "Chúng tôi cam kết nỗ lực để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận những sản phẩm dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe, tương tự các sản phẩm CADIVI đang cung cấp tại nhiều thị trường. Việc mang các chuẩn mực chất lượng quốc tế phục vụ thị trường nội địa cũng là cách chúng tôi tạo ra giá trị thiết thực và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác".

Thành lập năm 1975, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Sản phẩm CADIVI đáp ứng tiêu chuẩn TCVN và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC, UL, JIS, AS/NZS…được ứng dụng rộng rãi trong điện lực, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng.