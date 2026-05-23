Ngân hàng
23/05/2026 08:37

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

In bài viết

BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

Ngày 20-5-2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị.

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông đại diện hai đơn vị ký Thỏa thuận hợp tác

BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của HUD. Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ triển khai chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên của HUD, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng.

Về phía HUD, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của đơn vị và hệ sinh thái các công ty thành viên. Hai bên đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV - khẳng định: Việc tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và HUD là minh chứng cho sự tin cậy, đồng hành và định hướng phát triển bền vững giữa hai bên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác, mà còn tạo nền tảng để BIDV và HUD mở rộng sự phối hợp sâu rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Đậu Minh Thanh - Chủ tịch HĐTV HUD - cho biết: Thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao sức cạnh tranh. HUD cam kết đồng hành chặt chẽ cùng BIDV, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng.

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn mới giữa BIDV và HUD khẳng định tinh thần hợp tác cùng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy, đồng hành và hướng tới tương lai bền vững. Điều này cũng thể hiện cam kết của BIDV trong việc đồng hành với các doanh nghiệp lớn của đất nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Minh Quân
từ khóa :
MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án Thông tư 14/2025/TT-NHNN

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng 09:38

Nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, SAIGONBANK chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng tổ chức (SAIGONBANK iBanking).

Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Ngân hàng 15:28

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp SMEs tại Nam A Bank.

VietinBank tưng bừng ưu đãi chào đón KHDN SME mới

VietinBank tưng bừng ưu đãi chào đón KHDN SME mới

Tài chính 17:17

Chào đón khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới năm 2026, VietinBank triển khai loạt ưu đãi “kép” cho dịch vụ mở tài khoản EKYC, tiền gửi và tài trợ thương mại.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Ngân hàng 21:26

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô

FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

Tài chính 17:01

Không còn dừng ở giai đoạn phục hồi, FE CREDIT đang bước vào pha tăng tốc trở lại với vai trò một mảnh ghép chiến lược rõ nét hơn trong hệ sinh thái VPBank.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Ngân hàng 18:41

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng "Khách hàng là trung tâm", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn