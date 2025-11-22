Thị trường
CADIVI được vinh danh Top 5 “Nơi làm việc tốt nhất ngành Sản xuất, chế biến, chế tạo 2025” và Top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” theo Anphabe.

Thành tựu này là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Đây là nơi mọi thành viên được lắng nghe, được trao quyền và có điều kiện phát huy trọn vẹn năng lực của mình.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” - Ảnh 1.

CADIVI được vinh danh là "Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2025", khẳng định sức hút và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường nhân sự.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng Giám đốc CADIVI chia sẻ: "Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà CADIVI đã vun đắp suốt nhiều năm cùng đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi kiến tạo môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và hòa nhập. Ở đó, mỗi cá nhân có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ".

Văn hóa phát triển: Từ giá trị cốt lõi đến hành động cụ thể

Tại CADIVI, văn hóa phát triển được xem như "DNA" của doanh nghiệp. Tinh thần này được cụ thể hóa qua nhiều sáng kiến thiết thực như các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình huấn luyện thực tiễn, cơ hội trải nghiệm đa dạng vị trí và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mỗi nhân viên được khuyến khích vượt qua giới hạn, khai mở tiềm năng và có định hướng phát triển bền vững.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” - Ảnh 2.

Chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo CADIVI trong giai đoạn 2025–2026.

CADIVI đầu tư nghiêm túc không chỉ vào năng lực chuyên môn mà còn vào sự gắn kết nội bộ. Doanh nghiệp xây dựng lộ trình khám phá năng lực cá nhân cho từng vị trí, thiết lập hệ thống ghi nhận và đánh giá minh bạch, đồng thời trao cơ hội thăng tiến công bằng. Nhờ đó, tỷ lệ thăng tiến nội bộ luôn ở mức cao, phản ánh hiệu quả trong chiến lược phát triển nhân tài từ bên trong.

Bên cạnh sự nghiệp, CADIVI còn chăm lo đời sống toàn diện cho nhân viên, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Những hoạt động như CLB cầu lông, Hội thao thường niên với nhiều bộ môn như bóng đá, chạy bộ, pickleball... thu hút hơn 1.000 nhân viên trên cả nước. Các chương trình này vừa nâng cao thể lực, vừa gắn kết đội ngũ, tạo nguồn năng lượng tích cực lan tỏa vào công việc và cuộc sống.

Hướng đến một môi trường đa dạng và bình đẳng

CADIVI xem môi trường đa dạng và bình đẳng là động lực quan trọng cho đổi mới và phát triển bền vững. Doanh nghiệp tôn vinh bản sắc cá nhân, trao quyền cho nhân tài và khuyến khích mỗi nhân viên phát huy tối đa năng lực. Mục tiêu là tạo dựng nơi làm việc nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và đóng góp giá trị. CADIVI tin rằng sự đa dạng trong quản trị mang lại những góc nhìn phong phú và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, toàn diện.

Tại CADIVI, người lao động được trực tiếp tham gia xây dựng chính sách thông qua các hoạt động dân chủ. Hội nghị người lao động được tổ chức hằng năm, nơi mỗi ý kiến đều được tôn trọng và mỗi sáng kiến đều có cơ hội triển khai. Đây là nền tảng tạo sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và mục tiêu chung: phát triển hài hòa, ổn định, bảo đảm lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” - Ảnh 3.

Hội nghị người lao động được tổ chức thường niên, nơi tiếng nói của mỗi cá nhân đều được lắng nghe và ghi nhận.

"Mỗi nhân sự không chỉ là hiện thân của giá trị doanh nghiệp mà còn là bệ phóng cho sự phát triển bền vững. Sứ mệnh của CADIVI không dừng lại ở việc sản xuất dây cáp điện chất lượng mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp. Đây là môi trường nơi mọi cá nhân được trân trọng, được trao quyền và được nuôi dưỡng để vươn xa." – đại diện CADIVI chia sẻ.

Hành trình phía trước của CADIVI là hành trình nơi mỗi thành viên được truyền cảm hứng để tỏa sáng, cùng nhau tạo dựng giá trị và xây dựng tương lai bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam, thành lập năm 1975 với thương hiệu CADIVI, là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện uy tín hàng đầu Việt Nam. CADIVI cung cấp sản phẩm cho các công trình và dự án thuộc ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và công trình công cộng.

Các sản phẩm của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu, UL và ASTM của Hoa Kỳ, JIS của Nhật Bản, AS/NZS của Úc.

Hiện tại, CADIVI sở hữu hệ thống nhà máy, công ty thành viên và mạng lưới phân phối trải rộng trên toàn quốc. Doanh nghiệp ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất dây cáp điện, với trang thiết bị hiện đại từ châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia phát triển trong khu vực.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” - Ảnh 4.CADIVI kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Vững mạch dẫn, Sáng non sông”

Ngày 6-10, CADIVI tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975–2025), dấu mốc ghi nhận hành trình nửa thế kỷ cống hiến, đồng hành sự phát triển của đất nước.

