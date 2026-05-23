MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating-Based - IRB).

Thông tư 14 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành trên cơ sở cập nhật các khuyến nghị mới nhất của Ủy ban Basel tại chuẩn mực Basel III, có kế thừa các quy định nền tảng từ Thông tư 41 trước đó. Việc áp dụng Basel III được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro, an toàn vốn, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động rủi ro của thị trường tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng.

Đối với rủi ro tín dụng khách hàng, bên cạnh Phương pháp tiêu chuẩn, các ngân hàng thương mại có thể lựa chọn Phương pháp xếp hạng nội bộ trong ước lượng tài sản có rủi ro và tính vốn. Phương pháp xếp hạng nội bộ cho phép các ngân hàng tự xây dựng mô hình để ước lượng các tham số rủi ro trọng yếu như PD, LGD và EAD, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về quản lý dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý rủi ro mô hình để đáp ứng yêu cầu của Thông tư.

Ban lãnh đạo MSB chụp ảnh cùng đại diện NHNN và EY tại Lễ khởi động Dự án

Trong nhiều năm qua, MSB là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chủ động nghiên cứu, triển khai các chuẩn mực Basel II, III và từng bước ứng dụng phương pháp IRB trong quản trị nội bộ: như quản trị vốn, ICAAP và hoạt động kinh doanh đã giúp MSB hình thành nền tảng vững chắc trước khi chuyển sang áp dụng IRB ở cấp độ chính thức.

Thông tư 14 do NHNN ban hành đã chính thức thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, tạo điều kiện để MSB chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế phương pháp IRB. Quá trình triển khai này của MSB có sự đồng hành của đối tác EY trong vai trò kiểm toán, rà soát độc lập tính tuân thủ, dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý.

Tại buổi lễ, đại diện NHNN đã ghi nhận những nỗ lực của MSB trong việc triển khai Thông tư 14, đồng thời đưa ra các định hướng quan trọng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng yêu cầu, hiệu quả và phù hợp với quy định.

MSB khẳng định cam kết mạnh mẽ của MSB trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Tiến Đức - Giám đốc Khối Quản lý rủi ro MSB - nhấn mạnh việc triển khai IRB không chỉ là yêu cầu tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mà còn là cơ hội để MSB nâng tầm năng lực quản trị rủi ro trong hoạch định vốn, đánh giá kịch bản và điều tiết tăng trưởng giúp Ngân hàng củng cố khả năng chống chịu, bảo vệ chất lượng tài sản và tạo lập nền móng phát triển ổn định cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

"MSB cam kết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, triển khai dự án một cách bài bản, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngân hàng để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu của Thông tư 14 theo đúng lộ trình", ông Nguyễn Tiến Đức khẳng định.

Về MSB Thành lập năm 1991, trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống hơn 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp. Kết thúc quý I-2026, MSB ghi nhận đà tăng trưởng vững chắc với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.890 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ, hoàn thành 24% kế hoạch năm), tổng tài sản đạt gần 413.000 tỉ đồng. Hiệu quả điều hành của ngân hàng tiếp tục được tối ưu khi tỉ lệ CIR ở mức 34,51%. Đồng thời, các chỉ số an toàn hệ thống được kiểm soát chặt chẽ với tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp (1,73%) và tỉ lệ LDR đạt 62,91%, đảm bảo tính thanh khoản cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước.







