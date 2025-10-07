CADIVI kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Vững mạch dẫn, Sáng non sông”

Với chủ đề "Vững mạch dẫn, Sáng non sông", Lễ kỷ niệm 50 năm chính là dịp để CADIVI nhìn lại hành trình nửa thế kỷ phát triển và cũng là cơ hội tri ân Quý nguyên ban lãnh đạo, ghi nhận sự cống hiến của những nhân viên gắn bó lâu dài cùng công ty. Đồng thời, sự kiện cũng là lời cảm ơn sâu sắc đến đến Quý khách hàng đại lý đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng CADIVI trong suốt chặng đường phát triển.

Nghi thức kích hoạt 50 năm CADIVI với sự hiện diện của các thế hệ lãnh đạo.

Ra đời năm 1975, Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) - tiền thân là Công ty Dây đồng, tự hào viết nên hành trình "Vững mạch dẫn - Sáng non sông" cùng nhịp chuyển mình của đất nước. CADIVI tự hào ghi dấu bằng những thành tựu bền vững: 5 năm liên tiếp từ 2021 giữ vị thế số 1 thị phần nhà sản xuất dây - cáp điện tại Việt Nam; 29 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao; 9 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Đây không chỉ là các cột mốc, mà còn là "độ tin cậy" được tích lũy qua nhiều thế hệ khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng Giám đốc CADIVI chia sẻ: "50 năm qua, CADIVI đã đi từ những bước khởi đầu khiêm tốn trở thành thương hiệu hàng đầu ngành dây và cáp điện tại Việt Nam. Đó là hành trình khẳng định vị thế bằng chất lượng, niềm tin của khách hàng và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên."

Ông Hồ Quang Nhân – Tổng Giám đốc CADIVI đã có bài phát biểu xúc động, chia sẻ về hành trình 50 năm chinh phục, khẳng định thương hiệu CADIVI bằng chất lượng, uy tín và tinh thần tiên phong.

Không dừng ở thị trường nội địa, CADIVI còn chinh phục các thị trường yêu cầu khắt khe như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhờ tuân thủ chuẩn mực kỹ thuật quốc tế. Thương hiệu được đăng ký bảo hộ tại 8 quốc gia, sản phẩm đã hiện diện ở hơn 14 thị trường - những bước đi khẳng định năng lực cạnh tranh và tầm vóc của một thương hiệu Việt.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, CADIVI tập trung vào ba trụ cột chính: xanh hóa sản phẩm, hiện đại hóa vận hành và mở rộng thị trường quốc tế.

CADIVI kiên định với định hướng phát triển bền vững, tập trung nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm xanh, sạch, an toàn, thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. CADIVI xác định rõ vai trò trong tiến trình dịch chuyển xanh của quốc gia, góp phần cùng Chính phủ hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CADIVI khẳng định: "Bước vào giai đoạn mới, CADIVI kiên định với chiến lược Xanh – Số hóa – Toàn cầu hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, vào con người và vào phát triển bền vững, với khát vọng đưa CADIVI trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới."

Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT CADIVI chia sẻ bài phát biểu tri ân, đồng thời gửi gắm tầm nhìn và khát vọng chinh phục kỷ nguyên mới.

Song song đó, CADIVI đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, tự động hóa sản xuất và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Các hệ thống ERP, phân tích dữ liệu và công cụ quản trị thông minh đang được triển khai toàn diện để tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu suất và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Về mặt thị trường, CADIVI không ngừng mở rộng hiện diện quốc tế thông qua xuất khẩu, hợp tác OEM, chuyển giao công nghệ và phát triển kênh phân phối tại các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông. Không chỉ mang sản phẩm ra thế giới, chúng tôi mang theo tinh thần kỹ thuật chuẩn mực và giá trị thương hiệu Việt vươn xa.

Lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi định hướng, CADIVI không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và mang lại những sản phẩm, dịch vụ ngày càng vượt trội. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ giáo dục và hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương khó khăn.

"Chúng tôi không chỉ sản xuất dây cáp điện – chúng tôi đang kiến tạo tương lai."

Đây là tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn của CADIVI: kiến tạo giá trị sản xuất bền vững và đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển xanh.

Về CADIVI Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam được thành lập năm 1975 với thương hiệu CADIVI, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. CADIVI cung cấp sản phẩm cho các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng, công trình công cộng, Các sản phẩm dây cáp điện của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu; UL, ASTM của Hoa Kỳ; JIS của Nhật Bản; AS/NZS của Úc… Hiện tại, CADIVI có các nhà máy và công ty thành viên cùng hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước. CADIVI sở hữu các công nghệ hàng đầu trong ngành sản xuất dây cáp điện tại Việt Nam, được trang bị các máy móc, thiết bị từ châu Âu, Mỹ và các nước phát triển trong khu vực.



