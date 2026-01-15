Thị trường
CADIVI là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, khẳng định chuẩn chất lượng cho mọi công trình.

Trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn điện ngày càng khắt khe, việc CADIVI đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì LF không chỉ là một cột mốc về kỹ thuật, mà còn là lời giải cho bài toán đầu tư bền vững của các công trình hiện đại.

CADIVI đạt chuẩn TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng - Ảnh 1.

Hạ tầng "ẩn" quyết định an toàn dài hạn của công trình

Dù là dự án quy mô lớn hay nhà ở dân dụng, hệ thống điện luôn là hạ tầng then chốt quyết định an toàn và tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, đây cũng là hạng mục "ẩn" sâu trong kết cấu, khó kiểm soát bằng mắt thường.

Thực tế cho thấy, nhiều rủi ro kỹ thuật và chi phí phát sinh trong quá trình vận hành công trình bắt nguồn từ việc lựa chọn vật liệu chưa được kiểm chứng đầy đủ. Do đó, ưu tiên sử dụng dây điện đạt chuẩn ngay từ đầu không chỉ giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả, mà còn mang lại giá trị sử dụng bền vững trong dài hạn.

Chứng nhận TUV Rheinland – tiêu chuẩn châu Âu với yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt

Chứng nhận TUV Rheinland, do tổ chức chứng nhận độc lập uy tín hàng đầu châu Âu (TUV Rheinland) cấp không chỉ khẳng định sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, mà còn xác thực khả năng kiểm soát ổn định chất lượng trong suốt quá trình sản xuất.

Quy trình đánh giá được triển khai nghiêm ngặt, từ thử nghiệm đặc tính kỹ thuật sản phẩm, đánh giá vật liệu đến kiểm tra điều kiện sản xuất và khả năng duy trì tính nhất quán lâu dài. Với ngành dây cáp điện, đây là những yêu cầu có tính sàng lọc cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Lê Trần Vĩnh – Tổng Giám đốc CADIVI – cho biết: "Chứng nhận TUV Rheinland không chỉ là sự ghi nhận về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán mà CADIVI theo đuổi trong nhiều năm. Chúng tôi không xem tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu ngắn hạn, mà là nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.

Việc trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì thể hiện cam kết của CADIVI trong việc chủ động áp dụng các chuẩn mực quốc tế ngay từ thị trường nội địa. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường khu vực và quốc tế, đồng hành bền vững cùng khách hàng."

CADIVI đạt chuẩn TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng - Ảnh 2.

Đầu tư chất lượng – Giá trị bền vững cho công trình

Xu hướng lựa chọn vật liệu xây dựng hiện nay đang dần dịch chuyển từ yếu tố giá sang các tiêu chí về chất lượng, độ an toàn và tính bền vững. Việc sử dụng dây điện đạt chứng nhận giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố, hạn chế chi phí sửa chữa và bảo vệ giá trị công trình trong suốt vòng đời sử dụng.

Ở góc độ chủ đầu tư và nhà thầu, dây điện đạt chứng nhận TUV Rheinland còn mang lại lợi thế trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ năng lực và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xây dựng.

Với năng lực sản xuất vững chắc, hệ thống quản trị chất lượng bài bản và tinh thần tiên phong trong việc nâng cao chuẩn mực ngành, CADIVI tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu thị trường dây cáp điện Việt Nam, mang đến những sản phẩm chất lượng và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) thành lập từ năm 1975, chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm dây cáp điện của CADIVI đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE của châu Âu; UL, ASTM của Hoa Kỳ; JIS của Nhật Bản; AS/NZS của Úc…

CADIVI đạt chuẩn TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng - Ảnh 3.Ngầm hóa lưới điện: Nền tảng cho đô thị hiện đại và dấu ấn của CADIVI trong các dự án trọng điểm

Ngầm hóa lưới điện đang trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu để nâng cấp hạ tầng đô thị tại Việt Nam.

PV

